Cặp đôi 'trai đểu - gái ngoan' gây sốt

Bộ phim Cách em một milimet đang khiến khán giả thích thú với nội dung cuốn hút nhờ tài diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ. Mỗi người một câu chuyện, tính cách nhưng nhờ đó tạo nên bức tranh sống động đa màu sắc và hấp dẫn với người xem. Trong đó, hành trình theo đuổi Tú của anh chàng "trap boy" Hiếu đang được công chúng nhiệt tình ủng hộ.

Trước đó, Hiếu (diễn viên Lê Hải đóng) là đối tác của công ty, được Viễn (Hà Việt Dũng) nhiệt tình mai mối cho cô em gái "đang ế" Tú (Quỳnh Châu). Tuy nhiên, dù đang tán tỉnh Tú, Hiếu lại có hành vi ngoại tình với Duyên, cũng là bạn gái của Bách, người bạn thời thơ ấu của anh em Viễn - Tú. Chính mắt nhìn thấy Hiếu vào khách sạn với Duyên, do đó Tú cho rằng Hiếu là người đào hoa lăng nhăng không đáng tin cậy và liên tục cự tuyệt sự theo đuổi của Hiếu.

Hiếu "trap boy" phải lòng cô gái cá tính và không chấp nhận trai "đểu".

Tuy nhiên, trong những tập gần đây, Hiếu trở nên nghiêm túc hơn trong mối quan hệ với Tú. Anh không chỉ bỏ công sức tìm hiểu để đòi lại công bằng cho Tú trong cuộc thi, còn cảnh cáo Duyên không được làm phiền Tú. Không những vậy, anh chàng còn liên tục lấy lòng Tú bằng những câu nói hài hước duyên dáng.

Tú trong phim chưa kịp "đổ", nhưng khán giả đã nghiêng về "chàng lãng tử biết quay đầu" Hiếu và liên tục cầu mong cặp đôi có cái kết đẹp. Không ít khán giả cho rằng Hiếu điển trai, nhà giàu, có tiềm lực kinh tế, sau khi sửa thói trăng hoa, một lòng theo đuổi Tú thì đã trở thành đối thủ nặng ký so với "mối tình đầu chưa kịp bày tỏ" là Bách và cậu em trai Đức.

Bên cạnh đó, do Quỳnh Châu và Lê Hải có diễn xuất ăn ý, những màn đáp trả tự nhiên duyên dáng khiến khán giả cho rằng cả hai ở bên nhau rất thú vị và đẹp đôi. Thậm chí, nhiều người còn "đe dọa": "Nếu Tú không chọn Hiếu thì sẽ bỏ phim".

Khán giả thích thú trước màn diễn xuất ăn ý của Lê Hải và Quỳnh Châu.

"Đức tốt nhưng trẻ trâu. Bách trưởng thành nhưng chưa đủ tốt với Tú. Hiếu ngoài mác trap boy thì hội tụ đủ tất tật thứ cần với Tú", "Mình đẩy thuyền cho trap boy: dám chơi, dám nhận, dám bỏ, dám cưa Tú, dám lật mặt để bảo vệ người mình thích, thích thì chơi đẹp còn trở mặt thì cũng không ngán, sống thực tế chứ không lơ mơ như Bách. Đẹp trai đàn ông sau Viễn", "Cứ thấy ông Hiếu cười là mình cũng tủm tỉm theo", "Tui kết Hiếu nha, đẹp trai mà tấn công rõ ràng mạnh mẽ. Chứ cứ ỡm ờ buồn lắng như Bách có gì đâu mà vui"... nhiều khán giả mong đợi Tú và Hiếu có cái kết đẹp.

"Hết nước chấm, đểu cũng yêu", "Hiếu đóng hay thật, lúc dễ thương ra dễ thương, lúc sượng vì bị Tú nói cũng diễn tốt, mà lúc nhìn đểu Duyên cũng ra khiếp luôn", "Quay về với Bách là nghỉ coi phim", "Cả làng khán giả ủn cho Tú với Hiếu, chứ mà quay lại với Bách thì thôi hỏng cả cốt phim", "Vote cho lãng tử quay đầu", "Bách nhớ lại nhưng chỉ nên là tình bạn đẹp với Tú thôi", "Tôi không thích Đức liên quan tới chuyện tình cảm này tí nào. Đức nên là cậu em trong sáng thôi"... khán giả dọa không xem phim nếu Tú vẫn còn tình cảm với Bách.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng Hiếu là người có tính cách lăng nhăng khó bỏ, một nhân vật như vậy sẽ tạo nên cuộc hôn nhân sóng gió và không xứng với Tú.

"Trên phim nhìn Hiếu đểu rõ ràng thế rồi mà chị em vẫn ủng hộ được thì chịu luôn á, đến lúc cưới về lại cứ phải nghi ngờ nhau cho khổ ra à", "Đừng nghĩ thay đổi được ai đó, cứ người tốt mà yêu cho nhẹ đầu", "Cảnh Hiếu lên giường với Duyên khiến mình không thể ủng hộ Hiếu đến với Tú được. Biên kịch hãy cho kết mở đi", "Một bộ phim không biết nên đến với ai, mỗi người một ý", chuyện tình cảm của Tú nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Người xem mong Tú đến với Hiếu.

Lê Hải sinh năm 1994, anh từng được khán giả biết tới với vai Chao trong phim Ước mơ mình cùng bay. Anh từng có khoảng thời gian bị liệt hai chân phải ra nước ngoài chữa trị sau đó mới quay lại với diễn xuất. Lê Hải được khán giả yêu thích nhờ nụ cười tỏa nắng, lúm đồng tiền duyên dáng, diễn xuất cuốn hút.

Tú ở phần hai Cách em một milimet là cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng có nội tâm sâu sắc. Nhân vật này liên tục có cảnh khóc, chạm đến trái tim người xem. Nhờ đó, Quỳnh Châu được mệnh danh "nữ hoàng nước mắt" mới của màn ảnh Việt chỉ sau vài tập phát sóng. Quỳnh Châu sinh năm 1998 từng góp mặt trong các phim Biệt dược đen, Người một nhà, Lối về miền hoa.