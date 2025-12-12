Nữ diễn viên đóng vai 'gái đểu' đang gây tranh cãi trên phim giờ vàng VTV

Bộ phim "Cách em một milimet" vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó nhân vật Duyên do diễn viên Hà Bùi đảm nhận.

Trong phim, Duyên là cô gái xinh đẹp nhưng thủ đoạn. Dù sắp cưới song cô vẫn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Ngoài ra, nhân vật này còn rất mưu mô và biết cách thao túng tâm lý chồng chưa cưới.

Ngay khi lên sóng, nhân vật này nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Những phân đoạn đầu tiên có sự xuất hiện của cô lập tức hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Chính bởi tính cách này, Duyên nhận phải nhiều "gạch đá" của khán giả. Nhiều người thậm chí để lại những bình luận tiêu cực dành cho Hà Bùi trên trang cá nhân. Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng chính nhân vật Duyên đã tạo thêm sự hấp dẫn cho bộ phim.

Trước phản ứng của khán giả, Hà Bùi cho biết đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngay trước khi phim phát sóng vì cô biết Duyên chắc chắn sẽ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hà Bùi không phải là gương mặt quá mới trên sóng truyền hình. Cô tên thật là Bùi Hồng Nhật Hà, sinh năm 2000 tại Hải Phòng.

Năm 2024, nữ diễn viên tham gia diễn xuất trong phim "Mật lệnh hoa sữa" của Đài Hà Nội. Cô cũng từng góp một vai trong phim cảnh sát hình sự "Biệt dược đen" hay "Bố vợ tôi là ông trùm" đóng cùng NSƯT Quang Thắng.

Nữ diễn viên từng theo học khoa Diễn viên kịch hát tại Trường Đại Học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đồng thời còn theo học Học viện Tài chính và Học viện Kinh doanh công nghệ Hà Nội.

Với nhan sắc nổi bật, Hà Bùi vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, lọt top 10 thế hệ 2x bảng xếp hạng online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô đang có tới gần 42 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Ngoài đời, Hà Bùi sở hữu vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và nụ cười tươi sáng giúp nữ diễn viên gây thiện cảm.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, Hà Bùi còn nổi bật với vóc dáng quyến rũ với số đo 3 vòng lý tưởng 86-65-98cm.

Trên trang cá nhân, Hà Bùi luôn biết cách lựa chọn trang phục để làm nổi bật ưu điểm hình thể. Cô luôn tạo được điểm nhấn riêng dù xuất hiện tại sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, người đẹp 25 tuổi còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Cô sáng lập công ty riêng và điều hành một tiệm bánh tại Hải Phòng.