Cặp đôi Miu Lê và bạn trai tin đồn chưa công khai đã lộ nghi vấn "toang"?

Cặp đôi nhiều lần bị "team qua đường" bắt gặp xuất hiện cùng nhau.

Trong suốt thời gian qua, nữ ca sĩ Miu Lê và Nam Vlog là một trong những cặp đôi được cư dân mạng "đẩy thuyền" mạnh mẽ nhất showbiz Việt. Dù chưa từng một lần công khai xác nhận hẹn hò, nhưng loạt khoảnh khắc trùng hợp, cùng nhau xuất hiện, Miu Lê bị Trấn Thành và các Em xinh tung hint đã khiến khán giả tin chắc cả hai có mối quan hệ tình cảm đặc biệt.

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Miu Lê và bạn trai tin đồn, nam TikToker nổi tiếng Nam Vlog, bị phát hiện không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ của cả hai đang gặp trục trặc.

Dân mạng phát hiện Miu Lê và bạn trai tin đồn Nam Vlog huỷ theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Miu Lê và Nam Vlog từng bị bắt gặp check-in cùng địa điểm, có những bài đăng "úp mở" và các nghệ sĩ đồng nghiệp nhiều lần trêu đùa cũng khiến fan càng tin rằng họ thực sự là một đôi.

Miu Lê và bạn trai tinh đồn vướng nghi vấn rạn nứt dù rằng cả hai từng không ít lần lộ "hint" hẹn hò. (Ảnh: FBNV)

Không ít lần khán giả phát hiện Miu Lê để lại bình luận hài hước rất thân thiết dưới các bài đăng của Nam Vlog. Ngược lại, nam TikToker cũng thường xuyên bày tỏ sự quan tâm, khen ngợi nữ ca sĩ. Việc cả hai "úp mở" về mối quan hệ với đối phương từng khiến fan "đẩy thuyền" nhiệt tình, coi đây là cặp đôi mới của showbiz Việt.

Chính vì vậy, động thái "ngưng theo dõi" lần này được xem là khá bất thường, làm dấy lên nhiều suy đoán về tình trạng hiện tại của mối quan hệ. Người hâm mộ của cặp đôi liên tục để lại những bình luận thể hiện sự lo lắng cho chuyện tình cảm của hai người.

Miu Lê vẫn giữ im lặng giữa lúc rầm rộ tin đã chia tay.

Miu Lê vốn là nữ ca sĩ có đời tư kín tiếng. Cô hiếm khi công khai chuyện tình cảm, dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Tương tự, "bên đàng trai" Nam Vlog cũng là người chưa bao giờ chia sẻ về đời sống riêng tư trên mạng xã hội. Sự đồng điệu này khiến nhiều người tin rằng cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung trong một mối quan hệ bền vững.

Nam Vlog là thiếu gia giàu có, nổi tiếng với công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh đồ ăn.

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – Ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nam bắt đầu được biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với giọng nói dí dỏm, biểu cảm duyên dáng cùng câu cửa miệng quen thuộc "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Hiện tại, cả Miu Lê lẫn Nam Vlog chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về nghi vấn rạn nứt. Tuy nhiên, chỉ riêng động thái "bỏ theo dõi" cũng đã đủ khiến dân mạng bàn tán rầm rộ, đặt thêm nhiều câu hỏi về thực hư chuyện tình cảm giữa hai người.