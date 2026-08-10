Phương Mỹ Chi hoãn lịch gấp

Hoãn nhiều chương trình, họp báo game show

Tối 9/8, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí thông báo tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch hoạt động trong hai ngày diễn ra Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (ngày 10-11/8).

Ban tổ chức Miss World 2026 thông báo dời lễ khai mạc từ ngày 10/8 sang 12/8. Đây là một trong những hoạt động chào đón quan trọng, mở đầu hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.

Thông báo được đưa ra giữa lúc Quảng Ninh đang hoàn thiện công tác tổ chức sân khấu, khán đài chuẩn bị đón hơn 120 hoa hậu, 10.000 khán giả. Trong hai ngày 8-9/8, khoảng 80 người đẹp đã hội tụ tại thành phố biển, sẵn sàng cho hành trình Miss World lần thứ 73.

Phương Mỹ Chi hoãn ngày phát hành MV, Miss World và Sao nhập ngũ thay đổi lịch trình ra mắt.

Cùng ngày, ê-kíp Sao nhập ngũ 2026 thông báo hủy sự kiện họp báo ra mắt. Toàn bộ hoạt động truyền thông của chương trình trong ngày 10-11/8 cũng tạm dừng.

“Thực hiện thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong hai ngày, ban tổ chức thông báo hủy sự kiện họp báo ra mắt chương trình và tạm dừng toàn bộ hoạt động truyền thông”, đại diện ê-kíp cho biết.

Theo đơn vị sản xuất, các nội dung, hình ảnh và thông tin liên quan đến chương trình được cập nhật trở lại từ ngày 12/8.

Công ty V-MAS thông báo điều chỉnh lịch ra mắt MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi. Sản phẩm ban đầu được ấn định phát hành lúc 20h ngày 10/8. Theo lịch mới, MV ra mắt vào lúc 20h ngày 12/8, sau khi hai ngày Quốc tang kết thúc.

“Việc điều chỉnh nhằm thể hiện sự tôn trọng và thành kính trước Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, phía V-MAS thông báo.

Điều chỉnh lịch diễn kịch, chiếu phim

Nhà hát Kịch Công an nhân dân thông báo thay đổi lịch biểu diễn tại Sơn La và Điện Biên. Các buổi diễn dự kiến tổ chức tại Tuần Giáo và trung tâm tỉnh Điện Biên không diễn ra theo như dự kiến.

“Việt Nam để Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, trong hai ngày từ 10-11/8. Do đó, lịch biểu diễn của Nhà hát Kịch Công an nhân dân tại các địa phương ở Sơn La, Điện Biên có thay đổi”, đại diện nhà hát cho biết.

Nhà hát chưa công bố ngày diễn thay thế. Đơn vị cho biết sẽ sớm cập nhật lịch trình mới đến khán giả và các bên liên quan.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động chiếu phim trong hai ngày 10-11/8. Rạp hoạt động trở lại ngày 12/8. Trung tâm đưa phương án xử lý đối với những vé đã bán. Khán giả có vé xem phim ngày 10-11/8 có thể đổi vé sang ngày khác hoặc được hoàn tiền.

“Trung tâm sẽ hỗ trợ và liên hệ với khán giả để thực hiện. Kính mong quý khán giả thông cảm và chủ động sắp xếp lịch xem phim phù hợp", thông báo nêu.

Ngày 9/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo sẽ hoàn tiền khán giả có nhu cầu trả lại vé đã mua ngày 10-11/8.

Thông cáo cho biết ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Để bày tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Việt Nam quyết định để tang ông theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày, từ 10-11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trên cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang theo quy định. Các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng không được tổ chức.

Ông Saysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Thông cáo đặc biệt đánh giá ông có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

“Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào”, thông cáo nêu.