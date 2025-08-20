Fan đón rapper Kid Laroi đến Hà Nội

Chuyến bay đưa The Kid Laroi từ Australia đến Nội Bài dự đêm nhạc 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder hạ cánh lúc 21h55 ngày 19/8. Sau khoảng 20 phút làm thủ tục nhập cảnh, rapper 22 tuổi xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi ống kính.

Rapper diện đơn giản thường thấy với áo ba lỗ đơn sắc, quần thể thao, khoác ngoài sơ mi và đội mũ lưỡi trai. Anh liên tục tương tác, trò chuyện cùng êkíp khi di chuyển ra xe.

Nhiều fan chạy đến chụp ảnh, trò chuyện với Kid Laroi. Rapper được đánh giá thân thiện, vui vẻ khi hạ thấp người bắt tay fan.

Rapper Australia bất ngờ xen lẫn xúc động khi biết fan nam đợi anh tại sân bay suốt 5 tiếng. Chàng trai này yêu mến Kid Laroi khi anh còn là thiếu niên chập chững vào nghề, thuộc nằm lòng EP đầu tay 14 With a Dream của anh và nhiều hit suốt 8 năm hoạt động nghệ thuật.

Ống kính ghi lại khoảnh khắc ngôi sao trẻ ôm tri ân fan Việt.

Kid Laroi dùng điện thoại cá nhân chụp lại ảnh fan nam, sau đó, anh đăng bức ảnh này trên chức năng Story Instagram, nhận nhiều lượt tương tác.

Sau màn chào hỏi, giao lưu khán giả Việt, Kid Laroi nhanh chóng di chuyển ra xe về khách sạn.

Đoàn xe đón Kid Laroi và êkíp.

The Kid Laroi tên thật Charlton Kenneth Jeffrey Howard, sinh năm 2003 tại Waterloo, Sydney, Australia. 13 tuổi, anh và DJ Ladykiller lập bộ đôi Dream Team, biểu diễn tại các sân khấu địa phương. Sau khi nhóm tan rã, anh ký hợp đồng với ART Management. Năm 2018, anh ra mắt EP đầu tay 14 With a Dream và vào chung kết Triple J Unearthed - bệ phóng cho các tài năng trẻ tại Australia.

Nghệ sĩ được yêu mến toàn cầu nhờ nhiều bản hit, trong đó có Stay kết hợp cùng Justin Bieber, đứng nhất Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và vào Top 10 tổng cộng 17 tuần. Ca khúc Without You (remix với Miley Cyrus) cũng gây sốt, thu về lượt view khủng. EP Fck Love 3 (Over You) của anh từng thống trị Billboard 200.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Ngoài The Kid Laroi, hòa nhạc quy tụ dàn sao quốc tế lẫn trong nước như DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, t linh và Trọng Hiếu. Ban tổ chức nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.