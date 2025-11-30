Cái kết của những thảm họa nhạc Việt

Nhóm nhạc tân binh của Vpop đã tung sản phẩm đầu tay với những toan tính đầy tham vọng. VSTAR hát về đất nước, con người Việt Nam và đưa vào sản phẩm một loạt chất liệu âm nhạc thời thượng, với chủ đạo là EDM và Rap/hip hop. Tiếc thay, sự pha trộn của nhiều yếu tố lại khiến mọi thứ hỗn loạn, như nhận xét từ một khán giả: "Nhạc một đằng, giọng hát một nẻo, từng thứ một như chia rẽ lối đi khác nhau".

VSTAR khiến khán giả nhớ đến cú chào sân ngày nào của Zero9. Cũng là bản nhạc ra mắt đầy tham vọng, kết hợp giọng hát, vũ đạo, trình diễn nhưng bị gắn mác thảm họa. Khi đó, chiến lược của Zero9 là làm chuyện điên rồ ngay khi ra mắt để gây chú ý. Với VSTAR, đâu là nước đi thật sự khi tung MV Một Việt Nam mới tinh?

VSTAR, cái tên đang được nhắc đến nhiều trên thị trường.

Thảm họa nhạc Việt

MV Một Việt Nam mới tinh của VSTAR bất ngờ gây sốt trên TikTok trong vài ngày qua. Tất cả bài đăng về MV này trên mạng xã hội đều nhấn mạnh một điều: "Thảm họa mới của nhạc Việt". Từ góc nhìn của khán giả, số đông cũng nhận định đây là sản phẩm âm nhạc có vấn đề ở từng chi tiết, từ lyrics (ca từ), bố cục bài nhạc, giọng hát, bản phối và cả dàn dựng MV. Khi từng chi tiết đều có vấn đề, tổng hòa lại là một sản phẩm đáng quên.

Về âm nhạc, ê-kíp sản xuất Một Việt Nam mới tinh đặt ra bài toán khó. Cụ thể là ở bản phối, producer nhồi nhét tất cả thể loại đang thịnh hành của thị trường như Rap/hip hop, Trap, EDM (future bass), Jersey club, nhịp Jerk. Đi sâu vào bản phối là sự pha trộn của những nhạc cụ truyền thống như sáo, đàn tranh, kết hợp các chất âm điện tử hiện đại.

Sự phức tạp của chất liệu âm nhạc gây nên vấn đề đầu tiên cho VSTAR, là cách 5 cô gái xử lý giọng hát trên nền nhạc. Sự thảm họa của bài nhạc phần lớn đến từ giọng hát của VSTAR khi từng thành viên đều có kỹ năng thanh nhạc hạn chế, lạm dụng kỹ thuật phòng thu, dẫn đến giọng hát vô hồn và trôi tụt khỏi bản phối.

Từng verse rap ở cuối bài tiếp tục là thảm họa của VSTAR khi các cô gái đọc trên nền nhạc, thay vì đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của rap như giữ flow (nhịp) tốt, đặt cảm xúc rõ ràng vào delivery và ca từ không phù hợp cho rap. Chính vì lạm dụng kỹ thuật phòng thu như chỉnh giọng bằng auto tune, nhiều chỗ giọng hát của VSTAR bị bóp méo, ngân và rung giả tạo.

Yếu tố thứ 2 làm nên thảm họa của Một Việt Nam mới tinh nằm ở ca từ thô, thiếu tính liên kết và vô hồn như được viết bằng AI. Đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn trong ca từ bài hát này là câu: "Âm thanh boom boom - EDM cháy tim". Nhiều khán giả đặt câu hỏi: "EDM cháy tim" nghĩa là gì?

MV Một Việt Nam trái tim có vỏ bọc là sản phẩm hiện đại, đầu tư nhưng cốt lõi âm nhạc lại hời hợt và sản xuất vội vàng. Vấn đề này đến từ thực lực của VSTAR, những cô gái được "đánh bóng" có khả năng đa dạng, được đầu tư bài bản về thanh nhạc, biểu diễn, định hướng phát triển quốc tế.

Cơ hội nào để VSTAR tránh vết xe đổ của các nhóm nhạc?

Tự biến mình thành thảm họa?

Nhiều khán giả bất ngờ vì đã năm 2025, nhạc Việt vẫn có sản phẩm kiểu như Một Việt Nam mới tinh. Một khán giả đặt câu hỏi: "Phải chăng nhóm VSTAR tự biến mình thành thảm họa để gây chú ý ở sản phẩm đầu tay? Thật khó để cả một ê-kíp chấp nhận phát hành bài nhạc như thế nếu không phải là chủ đích".

Trong quá khứ, nhạc Việt đã có những ca sĩ, nhóm nhạc cố tình làm sản phẩm để câu kéo tranh luận, lấy đó làm lực đẩy cho chiến dịch truyền thông. Vậy nên sự thảm họa của Một Việt Nam mới tinh khiến người nghe phải dè chừng, không hiểu đây là thảm họa thật sự hay chỉ là miếng mồi để câu kéo khán giả.

Nếu VSTAR cố tình làm ra bài nhạc để nhận ý kiến trái chiều, đó sẽ là sai lầm lớn.

Trở lại với trường hợp của Zero9, nhóm nhạc do Tăng Nhật Tuệ sáng lập một thời gây bùng nổ Vpop ở sân khấu ra mắt. Zero9 đã tạo ra ca khúc quái dị Boom, với ca từ, dòng nhạc và dàn dựng vũ đạo không giống ai. Hóa ra đó chỉ là chiêu trò truyền thông của Zero9, giúp nhóm được chú ý nhanh nhất. Sau đó, Zero9 trở lại với những bản nhạc nghiêm túc và đi đúng khuôn khổ thị trường.

Zero9 đã sai lầm với lựa chọn đi lên từ tranh cãi. Để rồi đến nhiều năm sau, thứ lớn nhất đọng lại trong tiềm thức của khán giả về Zero9 vẫn là nhóm nhạc thảm họa, kỹ năng hạn chế và nhiều chiêu trò. Một vài sản phẩm được đánh giá tích cực không đủ giúp Zero9 kéo lại tên tuổi. Với mô hình nhóm nhạc, chỉ cần thời gian ngắn hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn tới cái kết "tan đàn xẻ nghé".

Sau Zero9, thị trường có dịp tranh luận bùng nổ với Cánh bướm dối gian của Phí Phương Anh. Cũng tương tự Zero9, Phí Phương Anh chào sân bằng sản phẩm thị phi, rồi dần dần thay đổi hình tượng theo hướng chuẩn mực. Dù rằng Phí Phương Anh hoạt động tích cực, có sản phẩm hút hàng chục triệu view, cái mác "thảm họa" vẫn gắn liền với nữ ca sĩ, dẫn đến một hình tượng bị ảnh hưởng nặng.

Nhóm VSTAR ra mắt trong thời điểm thị trường nhạc Việt vẫn "kén" mô hình nhóm nhạc. Vì tính chất khắc nghiệt của thị trường, ngay cả nhóm nhạc được đầu tư bài bản, có hit từ cú chào sân cũng khó tồn tại. Với VSTAR gặp trắc trở từ bước khởi đầu, cơ hội để tồn tại lâu dài càng mong manh.