Sự 'điên rồ' của Dế Choắt

Hình tượng của một quán quân Rap Việt, với tính cách chân thành và tinh thần vượt qua nghịch cảnh của Dế Choắt gần như sụp đổ. Một năm qua, Dế Choắt là rapper được nhắc đến nhiều bậc nhất trong giới rap Việt. Song, đáng tiếc là sự nổi tiếng của Dế Choắt không đến từ thành tựu âm nhạc, mà vì những bê bối và thứ âm nhạc gai góc đến bấn loạn.

Có hàng chục rapper đình đám của nhạc Việt được Dế Choắt chỉ mặt, điểm tên trong vài ngày qua. Bắt đầu từ bản diss các rapper tham gia Anh trai say hi mùa 2, với Robber, Bray, BigDaddy, Karik, Dế Choắt khiến dư luận nổi sóng khi nhắc tên Double2T, Binz, Đen Vâu, Touliver hay Hieuthuhai.

Karik và Hieuthuhai bị nhắc tên.

Dế Choắt không có gì để mất

Sự sụp đổ của Dế Choắt bắt đầu vào một năm trước. Nam rapper tạo ra tranh cãi bằng lời thách thức đồng nghiệp lên nhạc để so khả năng viết vần. Khi Dế Choắt biến mất dù là người khởi đầu cuộc chiến, anh bị khán giả công kích. Sau đó, ở thế tiến không được và lùi chẳng xong, quán quân Rap Việt bắt đầu sa ngã bằng một loạt động thái khó hiểu.

Câu chuyện tưởng chừng chấm dứt khi Dế Choắt tuyên bố rút lui, từ bỏ ngôi vị quán quân và nam rapper bắt đầu ra nhạc trở lại. Một tháng qua, Dế Choắt bất ngờ tái xuất với các bản nhạc công kích đồng nghiệp. Đáng nói là không một ai động chạm Dế Choắt. Từ một người, đến 2 người và hiện tại số rapper được Dế Choắt nhắc tới không đếm xuể.

Dế Choắt bị giới rap Việt chỉ trích dữ dội, trước hết vì nam rapper đang làm những điều đi ngược văn hóa của dòng nhạc này. Với rap Việt, một trận beef (công kích) sẽ xảy ra khi các rapper có mâu thuẫn từ trước, muốn dùng âm nhạc riêng biệt của rap để giải quyết vấn đề và nhờ sự phán xét của người nghe.

Quán quân Rap Việt mùa một thỏa sức nhắc tên, thoá mạ đồng nghiệp một cách bất chấp. Dù đó là Karik, JustaTee, những HLV, giám khảo từng nâng niu và hỗ trợ Dế Choắt ở Rap Việt.

Nhiều khán giả nhận định thứ âm nhạc mà Dế Choắt đang làm không đại diện cho văn hóa beef của rap/hip hop. Phần lớn rapper bị Dế Choắt công kích, hiện bận rộn trên sóng truyền hình ở mainstream, khả năng phản kháng là cực thấp. Hoặc là những cái tên không liên quan như Đen Vâu, Touliver.

Đó đơn giản là những dòng lyrics (ca từ) bóc phốt, công kích một chiều từ Dế Choắt. Tính chất thông tin để vạch trần từ Dế Choắt là cực thấp. Điển hình như ở bản rap Bào, Dế Choắt công kích vô lý đồng nghiệp như: "Đừng cố diễn từ thiện", nhắm vào Double2T, hay "Đừng có diễn như Đen Vâu", "Rap không phải cà hẩy cà hẩy cứ như là Hieuthuhai", "Rap có nhạc tính chứ rap không có giai điệu như JustaTee".

Khi Dế Choắt tấn công Robber, Phúc Du và Minh Lai, quán quân Rap Việt đã nhận đòn đáp trả từ đối thủ. Song, trận chiến âm nhạc giữa Dế Choắt và Robber - Phúc Du khó xảy ra vì 2 rapper ở chiều bên kia đang tham gia Anh trai say hi. Sẽ tốt cho Dế Choắt nếu nam rapper xác định đúng điểm dừng, đưa tên tuổi nổi lên bằng một vài màn công kích.

Cho đến bản rap Bào, mọi thứ với Dế Choắt đã vượt tầm kiểm soát.

Còn đâu hình tượng quán quân Dế Choắt?

Dế Choắt muốn gì?

Rapper sinh năm 1996 đang làm những điều điên rồ chưa từng xảy ra ở rap Việt. Trong 10 ngày, Dế Choắt tung đến 27 bản nhạc trên YouTube. Để làm được điều đó, Dế Choắt đa phần làm ra những bản nhạc nhanh gọn với tính chất freestyle, trên nền beat sẵn có và dùng chung một hình ảnh cho Music Video.

Về góc độ khán giả, có người tung hứng, kẻ chê Dế Choắt. Một bộ phận không nhỏ khán giả ủng hộ quán quân Rap Việt vạch trần tất cả góc khuất của rap Việt nói riêng và nhạc Việt nói chung. Hoặc là sẽ có trận beef thực thụ giữa Dế Choắt và một rapper để hâm nóng rap Việt vốn yên ả trong một năm qua.

Thực tế là chuỗi nhạc diss của Dế Choắt chỉ hoành tráng về số lượng rapper. Dế Choắt công kích bằng sự phỏng đoán hoặc những thông tin không có gì bất ngờ với người nghe. Dế Choắt nhắc tên rất nhiều đồng nghiệp, song đa số không bận tâm và chưa có động thái phản ứng.

Nhìn vào chuỗi "drama" hiện tại, trước hết Dế Choắt đang hưởng lợi vì sự chú ý cực lớn từ khán giả. Bản rap tâm điểm Rap Bào hút hơn 220.000 lượt nghe sau một ngày. Với tổng 16 bản rap, Dế Choắt hút về đến 2,8 triệu lượt nghe chỉ tính riêng nền tảng YouTube.

Dế Choắt tấn công đồng nghiệp bằng âm nhạc thật sự vì điều gì? Chỉ nam rapper mới có thể trả lời câu hỏi này. Về mục tiêu ngắn hạn, quán quân Rap Việt đã thành công khi câu kéo được chú ý từ khán giả. Các bản nhạc của Dế Choắt hiệu quả vượt trội về lượng view so với các sản phẩm âm nhạc của chính anh được đầu tư nghiêm túc.

Nhưng về đường dài trong âm nhạc, Dế Choắt tự đóng sập các cánh cửa khi chủ động gây hấn hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp khác. Và sự quay lưng từ khán giả với quán quân Rap Việt tăng dần theo đúng tốc độ ra nhạc của Dế Choắt trong vài ngày qua.