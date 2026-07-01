Ca sĩ Tim tuổi 39: Sự nghiệp mờ nhạt, đời tư nhiều ồn ào

Nam ca sĩ Tim đang trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội bởi hành động bị cho là thiếu văn minh trong thể thao. Trước khi vướng ồn ào, anh từng là một trong những gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X. Song sự nghiệp của anh không nổi bật bằng những ồn ào liên quan đến đời tư.

Sự nghiệp mờ nhạt

Tim (tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ) sinh năm 1987. Anh hoạt động ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của Tim là Một vòng trái đất, bản song ca cùng Minh Hằng từng phủ sóng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đây cũng là ca khúc giúp tên tuổi Tim được nhớ đến rộng rãi nhất.

Bản hit "Một vòng trái đất" làm nên tên tuổi của Tim và Minh Hằng.

Sau đó, anh tiếp tục có một thêm một số ca khúc như Chong chóng tình yêu, Hoàng tử và công chúa, Món quà vô giá... Tuy vậy những ca khúc phát hành sau này gần như mất hút giữa thị trường ngày càng cạnh tranh, trong khi cái bóng của Một vòng trái đất vẫn quá lớn để vượt qua.

Ngoài ca hát, Tim còn lấn sân diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án như Bóng ma học đường, Hợp đồng bắt ma... Năm 2023, anh xuất hiện trong phim Hoa hồng cho sớm mai.

Nhiều năm qua, Tim tiếp tục hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất phim, đạo diễn, giám khảo, MC, tham gia gameshow.

Ở tuổi 39, sức hút của Tim không còn như trước. Nam nghệ sĩ không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thi thoảng nhận lời đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo. Thời gian rảnh, anh cùng gia đình và bạn bè đi du lịch.

Trên trang cá nhân, anh tích cực hoạt động mạng xã hội, thực hiện những đoạn video hài hước, vui vẻ về cuộc sống thường ngày. Giọng ca "Một vòng trái đất" chơi thể thao khá thường xuyên. Ngoài tập gym, anh còn chơi bóng đá, pickleball...

Nhiều năm gần đây, Tim có sự nghiệp mờ nhạt.

Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, song khán giả dần quên Tim trong vai trò ca sĩ, bởi những sản phẩm mà anh mang lại chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt và thuyết phục được số đông khán giả hâm mộ. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được lối đi phù hợp cho bản thân trên con đường nghệ thuật.

Nhiều ồn ào đời tư

Bên cạnh sự nghiệp mờ nhạt, Tim lại là cái tên được chú ý nhiều hơn bởi chuyện đời tư. Thời điểm mới vào nghề, nam ca sĩ đã gắn với không ít lùm xùm. Sau thành công của Một vòng trái đất, Tim rời công ty quản lý Thiên Thi trong ồn ào.

Trước khi đến với Trương Quỳnh Anh, nam ca sĩ từng vướng ồn ào phát ngôn liên quan đến chuyện riêng tư với Minh Hằng, khiến anh bị phản ứng và phải lên tiếng xin lỗi.

Ồn ào lớn nhất trong đời tư Tim vẫn là cuộc hôn nhân với Trương Quỳnh Anh. Sau một thời gian chung sống và có một con chung, cặp đôi ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung vào năm 2018. Chuyện chia tay của cặp đôi cùng từng tốn không ít giấy mực của báo chí thời điểm đó.

Hai năm sau đổ vỡ hôn nhân, Tim vướng tin đồn hẹn hò với Đàm Phương Linh - người yêu cũ của Karik. Tuy nhiên, hai người đều từ chối trả lời về mối quan hệ hiện tại.

Trong một chương trình, khi nói về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới, Tim tâm sự sau nhiều biến cố xảy ra, anh khó mở lòng. Nam ca sĩ thừa nhận ở hiện tại không chủ động tìm kiếm. Thay vào đó, anh tin vào duyên số.

Hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh từng gây nhiều bàn tán.

Tối 28/6, Tim tiếp tục nhận phản ứng khi đăng tải đoạn clip mặc áo số 7 của Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha) và cầm áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe. Hành động nói trên của Tim làm dậy sóng mạng xã hội, đặc biệt là fan đội tuyển Argentina. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích nam ca sĩ.

Trước phản ứng của khán giả, nam ca sĩ cho biết làm theo một video ở nước ngoài với mục đích hài hước. Khi thực hiện tại Việt Nam và nhận phải nhiều phản ứng, anh đã quyết định xoá đi.

"Nếu mà đoạn clip gây hiểu lầm cho cộng đồng fan Messi thì tôi xin lỗi. Đối với tôi, Messi đá cũng rất hay. Tuy nhiên vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo nên tôi muốn ủng hộ anh ấy hết mình", anh giải thích.

Đáng chú ý khi trong đoạn clip, Tim mặc một chiếc áo tự chế với dòng chữ Messi ở phía trước. Tuy nhiên ở sau lưng lại là tên của Cristiano Ronaldo. Hành động này của nam ca sĩ vẫn tiếp tục nhận phải nhiều phản ứng trái chiều.