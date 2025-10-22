Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Đỗ Thị Hà

Ngày 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu, chú rể là Thanh Hóa và Quảng Trị. Khoảng gần 7h, gia đình chú rể có mặt tại nhà Đỗ Thị Hà.

Cô dâu gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, lối trang điểm nhẹ nhàng.

Áo dài ren trắng thêu hoa tôn lên vẻ thanh lịch của Đỗ Thị Hà

Không gian lễ đón dâu được bài trí có nhiều điểm tương đồng với lễ nạp tài cách đây khoảng một tuần. Tông màu xanh lá được chọn làm chủ đạo.

Đỗ Thị Hà ưu tiên màu xanh - trắng khi trang trí tư gia. Cô tỉ mỉ chọn hoa tươi để bàn.

Mẹ cô dâu, chú rể thực hiện nghi lễ trao nón truyền thống ở Thanh Hóa. Theo tục lễ, vào ngày cưới, mẹ chồng thường chuẩn bị một chiếc nón mới để dành trao tặng cho con dâu. Đây là một tặng phẩm đặc biệt, mang ý nghĩa thiêng liêng. Việc mẹ chồng trao nón minh chứng từ nay cô dâu chính thức là một thành viên mới của gia đình, của họ hàng nội ngoại hai bên.

Chú rể Viết Vương xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm. Viết Vương ân cần với Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi.

Cô dâu xúc động trước khoảnh khắc về nhà chồng ở Quảng Trị.

Đỗ Thị Hà và chị gái.

Cô dâu rưng rưng nước mắt khi nghe những lời dặn dò của cha mẹ.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tìm hiểu từ năm 2024. Họ luôn giữ kín chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Tới lễ nạp tài, Đỗ Thị Hà mới đăng ảnh cận mặt chú rể.

Dự kiến chiều 22/10, gia đình chú rể đón cô dâu về tới Quảng Trị. Tiệc chiêu đãi sẽ tổ chức vào tối 22/10.