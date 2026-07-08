Đến Mỹ cổ vũ Messi, Bùi Công Nam nói 'cảm giác đu idol thích thật'

Đang có chuyến công tác tại Las Vegas cho 'KOSMIK Live Concert 2026', đánh dấu 15 năm thành lập nhóm SpaceSpeakers Label, Bùi Công Nam đến sân Atlanta, cổ vũ trận Argentina gặp Ai Cập. Ca sĩ gọi vui là đi "gặp anh guộc" và mặc áo đấu của đội trưởng Argentina.

Kết thúc trận đấu, Bùi Công Nam vẫn nán lại khán đài để tận hưởng trọn vẹn "những phút giây cuối cùng nhìn Messi ngoài đời". Anh thậm chí còn mong có hiệp phụ để được xem thêm 30 phút nữa. Trong nhóm chat với fan, Bùi Công Nam dí dỏm thừa nhận: "Cảm giác đu idol thích thật".

Trước đó, đương kim vô địch tưởng như sẽ phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 khi bị Ai Cập dẫn trước 2-0 cho đến phút 78. Tuy nhiên, Argentina đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kỳ diệu nhất giải đấu khi ghi liên tiếp ba bàn thắng ở những phút cuối.

Trong trận đấu đầy kịch tính, Messi trải qua đủ mọi cung bậc. Anh đá hỏng quả phạt đền khi Argentina đang bị dẫn 0-1, nhưng sau đó chuộc lỗi bằng pha kiến tạo để Sergio Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 79. Chỉ bốn phút sau, chính Messi dứt điểm tung lưới Ai Cập, quân bình tỷ số 2-2 và tạo bước ngoặt cho trận đấu. Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, giúp đội bóng Nam Mỹ tiếp tục hành trình ở World Cup.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Messi không giấu được cảm xúc khi bật khóc vì hạnh phúc và nhẹ nhõm. Siêu sao 39 tuổi liên tục được các đồng đội ôm chầm trong khoảnh khắc cả đội tuyển Argentina vỡ òa khi đội bóng trở về từ bờ vực bị loại.

Các cầu thủ Argentina tung đội trưởng Lionel Messi (10) lên không trung để ăn mừng sau chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Atlanta, ngày 7/7. Ảnh: AP

Bùi Công Nam sinh năm 1994. Bước ra từ cuộc thi 'Bài hát hay nhất' mùa đầu tiên, anh nổi tiếng với các ca khúc Có ai thương em như anh của ca sĩ Tóc Tiên, Vợ tương lai của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mấy khi mà sướng thế này của ca sĩ Trúc Nhân (nhạc phim Anh trai yêu quái), Tự giác đi do anh tự thể hiện... Trong đó, Có ai thương em như anh thắng giải "Bài hát của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và vào top 10 ca khúc được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2018. Ngoài ra, Bùi Công Nam cũng là nhạc sĩ mát tay với thể loại nhạc quảng cáo.

Sau hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha, Bùi Công Nam ngày càng được khán giả yêu mến.