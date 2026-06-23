Mỹ Tâm xúc động chứng kiến Messi phá kỷ lục tại World Cup

Rạng sáng 23/6, Mỹ Tâm đăng loạt ảnh cổ vũ thần tượng Lionel Messi trên khán đài sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo tại World Cup 2026. Nữ ca sĩ bày tỏ cảm xúc bằng tiếng Anh trong lần đầu được xem thần tượng thi đấu: "First time... Leo Messi", kèm hashtag World Cup 2026 và địa điểm sân đấu.

Mỹ Tâm sang Mỹ, cổ vũ Messi tại World Cup 2026. Ảnh: Facebook Mỹ Tâm

Trong loạt ảnh, Mỹ Tâm diện áo số 10 mang tên Messi, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Argentina. Cô không giấu được sự phấn khích khi liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là lúc hình ảnh siêu sao người Argentina xuất hiện trên màn hình lớn.

Giọng ca Tóc nâu môi trầm cũng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Messi lập cú đúp, giúp Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0 và thiết lập kỷ lục mới tại World Cup. Trong video, Mỹ Tâm hồi hộp theo dõi từng diễn biến trên sân và vỡ òa cảm xúc trước khoảnh khắc Messi ghi bàn thắng thứ hai. Cô liên tục hò reo, xúc động đến bật khóc giữa bầu không khí bùng nổ trên khán đài tại Dallas.

Mỹ Tâm từ lâu được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của Messi. Trước đó, khi tiền đạo người Argentina lập hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026, nữ ca sĩ đã đăng ảnh "hôn gió" và thả tim để chúc mừng thần tượng qua màn hình. Vì vậy, chuyến sang Mỹ cổ vũ lần này càng trở nên ý nghĩa khi cô được tận mắt chứng kiến Messi tiếp tục tỏa sáng và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Mỹ Tâm chứng kiến thần tượng Messi phá kỷ lục World Cup. Ảnh: Facebook Mỹ Tâm

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ với gần 175 nghìn lượt thích và gần 3,5 nghìn bình luận cùng hàng trăm chia sẻ.

Dưới bức ảnh, ca sĩ tạo dáng với biểu tượng chữ V chiến thắng trước hình ảnh Messi, nhiều khán giả hài hước trêu cô là "nhà tiên tri", dự đoán chính xác tỷ số 2-0 của trận đấu. Một số bình luận viết: "Cô ấy đã đoán được số bàn thắng? Đừng cho cô ấy khả năng tiên tri nữa, giọng hát hay là quá đủ rồi", hay "Từ bây giờ chị có thêm nghệ danh mới: Nhà tiên tri Mỹ Tâm".