BTV, đạo diễn Diệp Chi rời VTV sau 20 năm gắn bó

BTV Diệp Chi nghỉ việc tại VTV

Theo nguồn tin của Dân Việt, BTV, đạo diễn Diệp Chi đã chính thức nghỉ việc tại VTV từ đầu tháng 11. Cô chuyển sang công tác tại một tập đoàn lớn, tiếp tục theo đuổi các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và giải trí.

BTV Nguyễn Diệp Chi sinh năm 1986, quê Nghệ An. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, có bố là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệp Chi đã thể hiện năng lực học tập nổi bật với nhiều thành tích đáng chú ý. Cô từng giành giải Ba môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải Khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12 và giải Nhất chương trình Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung. Sau khi tốt nghiệp THPT, Diệp Chi trở thành Thủ khoa khối D của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm 26,5.

BTV, đạo diễn Diệp Chi đã chính thức nghỉ việc tại VTV. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ có thành tích học tập tốt, Diệp Chi còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười duyên cùng chất giọng truyền cảm, cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ từ nhỏ. Đặc biệt, khi mới 3-4 tuổi, Diệp Chi đã có những lần xuất hiện trên Đài Truyền hình Nghệ An và bắt đầu kiếm được những khoản thù lao đầu tiên từ việc biểu diễn.

Trong thời gian tham gia đội văn nghệ thiếu nhi, cô thường xuyên đi diễn, có khi gần như tuần nào cũng có lịch biểu diễn. Nhờ vậy, Diệp Chi sớm có nguồn thu nhập riêng. Gia đình từng vui vẻ đùa rằng việc nuôi cô gần như không tốn tiền học phí nhờ những khoản cát-xê từ hoạt động nghệ thuật.

Năm 18 tuổi, khi ra Hà Nội theo học đại học, Diệp Chi bắt đầu tự lập bằng công việc viết báo, cộng tác với các tòa soạn. Chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào nghề, cô từng kể: "20 tuổi, tôi chính thức được tuyển làm cộng tác viên cho VTV, nhận định mức hàng tháng, rồi được lên ti vi dẫn chương trình, có nhiều lời mời làm MC cho các sự kiện lớn, nhỏ. Vật giá trị đầu tiên tự mua được ở tuổi 20 là một chiếc Macbook. Công cuộc tiết kiệm tiền cũng bắt đầu từ đó".

Trong sự nghiệp truyền hình, Diệp Chi từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình được khán giả yêu thích. Cô được đông đảo công chúng biết đến qua sân chơi trí tuệ "Rung chuông vàng", sau đó tiếp tục tạo dấu ấn với chương trình "Điều ước thứ 7" trong vai trò đạo diễn. Bên cạnh đó, nữ BTV cũng từng là MC của "Đường lên đỉnh Olympia", trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình.

Những năm gần đây, Diệp Chi dần hạn chế xuất hiện trước ống kính với vai trò MC để tập trung cho công việc sản xuất và đạo diễn. Cô tham gia thực hiện nhiều chương trình truyền hình, đảm nhận vai trò sáng tạo, xây dựng nội dung và đứng sau các dự án của VTV.