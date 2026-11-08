Xoài Non đón tuổi mới bên Gil Lê

Nhân dịp tròn 24 tuổi, Xoài Non được người yêu đồng giới - ca sĩ, MC Gil Lê - tổ chức tiệc mừng tại một nhà hàng, có sự góp mặt của gia đình cô. Mỹ nhân Gen Z chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ kèm chú thích: "Thank you for making my day so special".

Hồi tháng 8, cả hai vừa kỷ niệm hai năm yêu. Trên trang cá nhân, Gil Lê bày tỏ: "Hai năm. Một tình yêu. Chọn nhau mỗi ngày". Đáp lời người yêu, Xoài Non cũng thổ lộ: "Chúc mừng ngày kỷ niệm. Hai năm của chúng ta, và còn nhiều hơn thế".

Cặp uyên ương mặc trang phục gam đen đồng điệu, dành cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm.

Gil Lê cho biết mối quan hệ của họ khởi đầu "khá tự nhiên". Thời điểm ấy, cả hai sống cùng một tòa nhà, cách nhau nhiều tầng. Gil có ấn tượng tốt về Xoài bởi sự hòa đồng, hài hước và đảm đang, khác hẳn hình dung trước đó. Cặp sao thường gặp nhau ăn uống vào cuối tuần, rồi có thêm những dịp làm việc chung.

Trong khi đó, Xoài Non hé lộ yêu thích Gil Lê từ lúc học lớp 5, sau một chương trình truyền hình. Việc trở thành bạn gái của thần tượng khiến cô thấy bản thân "đu idol thành công".

Gil Lê tặng bạn gái bó hoa hồng lớn màu đỏ, thể hiện tình cảm. MC 35 tuổi thường dành cho Xoài những món quà lãng mạn vào các dịp lễ hoặc kỷ niệm.

Diễn viên Nhã Phương (bìa trái) và Phát La đến chung vui cùng Xoài Non - Gil Lê.

Bà xã Trường Giang tặng đàn em món quà hàng hiệu.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm áp má thân thiết bên chủ nhân sự kiện.

Diễn viên Sam.

Ca sĩ Thu Ngọc.

Diễn viên Băng Di.

Ca sĩ Hạnh Sino.

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người đẹp từng có chuyện tình nổi tiếng với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.

Gil Lê tên thật Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ từng ra mắt các bài hát solo như Nơi con tim yên bình, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình... Gil Lê nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình: X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam... Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, cùng Chi Pu đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max, giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015. Năm 2024, Gil tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.