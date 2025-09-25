Vị hôn phu của Taylor Swift bị mẹ thúc giục có con

Trong tập phát sóng ngày 22/9 của podcast New Heights, hai anh em Travis Kelce - Jason Kelce trò chuyện cùng HLV Deion Sanders và nhắc đến việc mẹ mình thường "xếp hạng" các con trai. Jason, 37 tuổi, nói rằng mẹ lúc nào cũng coi Travis là số một. Tuy nhiên, Travis, 35 tuổi, nhanh chóng phủ nhận và giải thích: "Bây giờ thì không. Hiện tại, mẹ đặt Jason ở vị trí số một vì anh ấy đã có con".

Travis Kelce bên mẹ. Ảnh: Netflix

Anh trai Jason Kelce của Travis đã kết hôn và có bốn người con gái là Wyatt (5 tuổi), Elliotte (4 tuổi), Bennett (2 tuổi) và Finn (5 tháng tuổi). Jason xác nhận: "Đúng vậy. Mẹ từng nói thế. Bà cũng gây chút áp lực cho Travis".

HLV Sanders sau đó trêu chọc Travis: "Thế còn chờ gì nữa, ông bố trẻ? Sao còn chần chừ?".

Travis Kelce vừa cầu hôn Taylor Swift vào tháng 8 sau hai năm yêu. Cặp sao được cho là sẽ kết hôn vào hè năm sau và sớm có con. Trong chương trình podcast tuần trước, Travis tiết lộ sẽ tính chuyện đám cưới sau khi kết thúc mùa giải NFL hiện tại.

Bà Donna Kelce và Taylor Swift. Ảnh: Harper Bazaar

Theo People, mẹ Travis rất ủng hộ chuyện tình cảm của con trai với Taylor. Bà Donna lưu giữ nhiều kỷ vật từ ngày cặp sao hẹn hò rồi đính hôn như ảnh, thiệp, hoa... Bà không chỉ yêu quý Taylor, còn rất thích âm nhạc của cô, từng đến xem concert Era Tours năm ngoái.

Chị dâu của Travis, Kylie Kelce, cũng thân thiết với Taylor Swift. Kylie từng khen ngợi khả năng chăm trẻ con của em chồng, gọi Travis là "ông chú vui tính nhất". Cô kể trong podcast Not Gonna Lie hồi tháng 6: "Các con gái tôi biết rằng mỗi khi Travis đến, chú sẽ dành toàn bộ sự quan tâm cho chúng. Chúng sẽ hỏi: 'Chú có chơi cùng tụi con không?', và chú ấy sẽ lập tức quỳ xuống sàn để chơi cùng".