"Bóng hồng" cascadeur bị đánh máu đầy mặt viết tâm thư xin lỗi

Trong tâm thư trên trang cá nhân ngày 14-11, Phi Ngọc Ánh thổ lộ: "Trước tiên, về tình hình sức khoẻ, sau phẫu thuật tôi đã ổn, vẫn còn đau và hạn chế vận động. Mũi của tôi có hơi méo và gồ ghề một chút, không được đẹp như xưa".

Cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người dù quen hay không nhưng đều yêu thương và lo lắng, thăm hỏi từ khi cô xảy ra chuyện đến nay. Một số bạn bè còn đến bệnh viện ngay thời điểm đó. Cô rất biết ơn những nghĩa cử này.

Phi Ngọc Ánh báo bình an với công chúng

"Tôi cũng xin lỗi vì chuyện không hay của gia đình xảy ra mà làm phiền mọi người lo lắng và hoang mang. Tôi xin cúi đầu xin lỗi!" - Phi Ngọc Ánh thổ lộ.

Cô cho biết trong cuộc sống không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện của gia đình bị mang lên mạng làm chủ đề bàn tán. Nhưng trong giây phút đó, cô không suy nghĩ được gì cả nên mọi chuyện mới trở nên ồn ào.

Cô hiểu bản thân cũng được xem là một diễn viên, một nghệ sĩ có ảnh hưởng đến công chúng. Vì thế, việc gây ồn ào vì đời tư như thế là sai và cô xin lỗi vì việc này.

Hiện tại, cô mong muốn nhất là bản thân cùng con được an yên, bắt đầu cuộc sống mới trong sự yêu thương của nhiều người. Cô mong muốn các YouTuber, Facebooker, TikToker, các trang thông tin nếu được hãy xóa bài giùm, để các con không bị ám ảnh vì chuyện đó.

Cô gửi lời cảm ơn những người bạn đã hết lòng giúp đỡ trong thời gian xảy ra vụ việc và nằm viện.

Cô từng gây sốc khi livestream cảnh bị đánh máu đầy mặt, kêu cứu

Ngày 31-10, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip Phi Ngọc Ánh bị đánh máu me đầy mặt, cô livestream cầu cứu. Nữ diễn viên nhờ người dân kêu công an đến can thiệp. Cô lên tiếng, nói rằng "bị chồng cũ đánh". Sau đó, cô đến viện để điều trị vết thương.

Phi Ngọc Ánh là một diễn viên hành động kiêm cascadeur sinh năm 1987 tại Bình Dương. Cô được biết đến với biệt danh "mỹ nhân hành động" và từng đoạt giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á năm 2018.

Hành trình của cô bắt đầu từ năm 2007 khi tham gia phim "Sát thủ" và sau đó cô chuyển sang định hướng diễn viên hành động chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm và khả năng võ thuật, nổi tiếng qua các phim "Vườn đời", "Hương cỏ dại", "Cầu vồng đơn sắc", "Đại gia không chồng", "Vật chứng mong manh"...

Phi Ngọc Ánh đã từng đạt giải "Người đẹp Áo dài", được khán giả bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi "Người đẹp Hoa anh đào 2009", "Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á" tại lễ trao giải Korea Culture và Entertaiment Awards 2016 ở Hàn Quốc.

