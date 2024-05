Quá khứ sống tầng hầm, không có tiền ăn của "tiểu tam" trong phim "Nữ hoàng nước mắt"

Nữ hoàng nước mắt (Queen Of Tears) là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt thời gian qua. Ngoài hai diễn viên chính là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, nam phụ phản diện Park Sung Hoon cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Thường đảm nhận những vai phản diện điển trai, giàu có trên phim, song ít ai biết rằng Park Sung Hoon có quá khứ khó khăn, phải sống tầng hầm, thậm chí còn không có tiền ăn.

Nam phụ phản diện Park Sung Hoon gây sốt trong Nữ hoàng nước mắt.

Bị ghét vì diễn vai phản diện

Trước Nữ hoàng nước mắt, Park Sung Hoon từng tham gia nhiều dự án như Vinh quang trong thù hận (The Glory), Khát vọng thượng lưu (High Society),... Nổi tiếng từ những vai phản diện, anh thừa nhận bản thân bị rất nhiều khán giả ghét. Thậm chí, những nhãn hàng cũng không lựa chọn nam diễn viên để làm gương mặt quảng cáo, đại diện.

Trong chương trình You Quiz On The Block, Park Sung Hoon bộc bạch: "Tôi vấp phải rất nhiều lời chỉ trích vì nhân vật của mình. Thế nên tôi không nhận được bất kỳ quảng cáo nào".

Park Sung Hoon bị chỉ trích vì diễn phản diện, đến mức các nhãn hàng không hợp tác.

Mặc dù bị ghét bởi những vai phản diện, nhưng đó cũng là cách giúp Park Sung Hoon dấu ấn trong lòng khán giả. Thời điểm mới theo đuổi nghệ thuật, tiền cát-xê đóng phim của anh chỉ vỏn vẹn 50.000 won/năm, tương đương gần 1 triệu đồng.

Sau thời gian dài cố gắng, cuộc sống Park Sung Hoon đã trở nên sung túc hơn, giàu có hơn. Dù hiện tại chỉ mới tháng 5, nhưng anh tiết lộ đã đạt hơn 90% mục tiêu kiếm tiền của cả năm 2024.

Khi nổi tiếng, Park Sung Hoon trở nên rất thận trọng trong những hành động, phát ngôn của mình. Sao phim Nữ hoàng nước mắt chia sẻ: "Tôi trở nên cẩn thận hơn về hành động của mình. Vì có nhiều đàn em mới xuất hiện, nên tôi cũng trở nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động của mình. Thậm chí một cái lá rơi cũng làm tôi thận trọng".

Park Sung Hoon đổi đời nhờ đóng vai phản diện.

Quá khứ sống tầng hầm, bố đột quỵ

Gia đình Park Sung Hoon vốn giàu có, tuy nhiên mọi biến cố xảy ra khi bố anh nghỉ hưu vì cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 (IMF). Nam diễn viên chia sẻ: "Thực tế tôi không phải là người lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố tôi từng làm việc ngân hàng, nhưng sau khi ông nghỉ hưu vì khủng hoảng IMF thì gia đình trở nên cực kỳ khó khăn.

Khi còn đi học trung học, tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài phí đi lại. Thậm chí không có tiền mua hamburger khi đi xem phim cùng bạn bè. Tôi phải ngồi một mình trên cầu thang chỉ để đợi bạn mình".

Thời đi học, Park Sung Hoon rất khó khăn.

Có thời điểm, gia đình Park Sung Hoon chỉ ăn kim chi và cơm sống qua ngày vì không còn tiền. Khi ấy, nam diễn viên đang nhập ngũ và có kỳ nghỉ phép, bố mẹ anh đã gọi điện xin anh đừng nghỉ vì sẽ phát sinh thêm tiền nông. Đến hiện tại khi nhắc lại, sao phim Nữ hoàng nước mắt vẫn còn xúc động.

Park Sung Hoon tâm sự: "Tôi đã khóc vì chuyện đó. Bố mẹ tôi từng làm nghề môi giới nhà đất, nhưng khi giá nhà giảm họ phải trả nhiều tiền cho thuê văn phòng. Tình hình đã trở nên tồi tệ đến nỗi họ phải dọn dẹp nhà ở để cho thuê. Khi em nghỉ phép, tôi đã nhận tiền tiêu vặt từ bạn bè. Ngay sau khi xuất ngũ, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian.

Khi bắt đầu làm diễn viên, tôi chỉ kiếm được 50.000 won một năm. Lúc đó em sống với bạn bè trong một căn nhà bán tầng hầm với cửa sổ bằng với mặt đất. Khi mùa mưa đến, bồn rửa bát sẽ đầy nước. Vì sợ bị điện giật nên bọn tôi phải đổ nước từ bồn rửa vào thùng rác. Vào mùa đông, tôi ngâm chăn bông để hút nước mưa rồi đổ ra ngoài".

Park Sung Hoon cho biết bố anh bị đột quỵ khi làm việc. Sau đó ông liệt nửa người, không thể tự vệ sinh và nói chuyện rất khó khăn. Anh rể chính là người chu cấp cho nam diễn viên trong giai đoạn khó khăn. Sau khi nổi tiếng và giàu có trong ba năm qua, Park Sung Hoon trở thành trụ cột, báo đáp ân tình mọi người dành cho mình.

Park Sung Hoon từng sống trong tầng hầm, làm việc bán thời gian.

Câu chuyện vượt khó vươn lên của Park Sung Hoon khiến nhiều khán giả xúc động và đồng cảm. Sau nhiều nỗ lực, hiện tại anh nhận được sự công nhận về tài năng. Khác với những vai phản diện đáng ghét trên phim, ngoài đời Park Sung Hoon là một người có tính cách vui vẻ, hòa đồng. Nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với anh cũng dành nhiều lời khen ngợi.

