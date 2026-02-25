Jisoo của BLACKPINK đang hẹn hò với bạn trai ngôi sao hàng đầu Jay Park?

Jisoo của BLACKPINK sẽ vào vai Mi Rae, nhân vật chính trong một bộ phim hài lãng mạn đầy kích thích sắp ra mắt của Netflix “Monthly Boyfriend”, khi bạn trai ngôi sao hàng đầu của Mi Rae trong phim được tiết lộ là Park Jae Beom.

Sẽ khởi chiếu vào ngày 6/3, “Monthly Boyfriend” kể về Mi Rae, một nhà sản xuất webtoon mệt mỏi với thực tế cuộc sống hàng ngày, người đã đăng ký một dịch vụ mô phỏng hẹn hò ảo cho phép cô trải nghiệm tình yêu theo ý muốn. Tên phim “Monthly Boyfriend” vừa ám chỉ đến chính bộ phim, vừa ám chỉ đến nền tảng đăng ký ảo trong phim cung cấp những người bạn trai ảo có thể tùy chỉnh. Kết hợp những khó khăn đời thường nơi công sở với giấc mơ về tình yêu theo yêu cầu, bộ phim hứa hẹn mang đến những giây phút thư giãn đầy cảm xúc.

Một trong những “Monthly Boyfriend” của Jisoo là ngôi sao hàng đầu Jay Park

Các đoạn trailer được phát hành trước đó đã hé lộ dàn diễn viên toàn sao sẽ trở thành người yêu ảo của Mi Rae. Trong số đó có Seo Kang Joon, Lee Soob Hyuk, Ong Seong Wu, Lee Jae Wook, Lee Hyun Wook và Kim Young Dae, mỗi người đều thể hiện những nhân vật với sức hút và phong cách lãng mạn riêng biệt.

Những hình ảnh mới được công bố càng làm tăng thêm sự mong chờ khi hé lộ sự biến hóa của các diễn viên thành những người bạn đời trong mơ của Mi Rae. Hơn thế, với việc Kim Sung Cheol trong vai bạn trai cũ ngoài đời thực của cô càng tạo thêm một lớp căng thẳng cảm xúc giữa thế giới ảo và thế giới thực.

Cảnh phim, Seo Kang Joon vào vai Eun Ho, cùng Mi Rae có một khoảnh khắc ngọt ngào trong khuôn viên trường.

Trong một cảnh phim, Seo Kang Joon vào vai Eun Ho, cùng Mi Rae có một khoảnh khắc ngọt ngào trong khuôn viên trường dưới những tán hoa anh đào rung rinh, gợi lên nỗi hoài niệm về mối tình đầu thời trẻ. Lee Soo Hyuk vào vai Si Woo, người thừa kế gia tộc tài phiệt đời thứ ba, người cuốn Mi Rrae vào một cuộc tình lãng mạn hào nhoáng, thượng lưu. Vẻ đẹp lạnh lùng hoàn hảo của anh ta trái ngược với ánh nhìn mãnh liệt chỉ dành riêng cho cô.

Trong khi đó, Ong Seong Wu hóa thân thành một điệp viên bí ẩn xuất hiện trước Mi Rae trong cuộc sống giả làm tiếp viên hàng không. Lee Jae Wook vào vai một bác sĩ cao cấp đầy sức hút, Lee Hyun Wook vào vai một thẩm phán lịch lãm, và Park Jae Beom (Jay Park) đảm nhận vai trò một ngôi sao hàng đầu, tạo nên một dàn trai bao lộng lẫy được thiết kế để làm rung động trái tim Mi Rae.

Jay Park đảm nhận vai trò một ngôi sao hàng đầu, người yêu ảo của Mi Rae.

Việc giới thiệu nhân vật của Kim Sung Cheol trong vai bạn trai cũ của Mi Rae hé lộ một cốt truyện song song dựa trên thực tế, đặt ra câu hỏi liệu tình yêu đích thực có thể vượt qua được cả những mối tình ảo được dàn dựng hoàn hảo nhất hay không.

Với cốt truyện giàu trí tưởng tượng và dàn diễn viên tài năng, “Monthly Boyfriend” hứa hẹn sẽ mang đến cả sự duyên dáng hài hước và những khoảnh khắc lãng mạn khi ra mắt trên Netflix vào tháng tới.