6 năm bên nhau ngọt ngào của cặp đôi Binz – Châu Bùi

Binz và Châu Bùi là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng những năm gần đây. Từ mối quan hệ từng khiến người hâm mộ liên tục đồn đoán, cả hai dần trở nên cởi mở hơn và thoải mái chia sẻ về hành trình yêu đương của mình.

Tin đồn hẹn hò giữa Binz và Châu Bùi rộ lên từ giữa năm 2020. Thời điểm đó, nam rapper liên tục có những dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội, trong khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp diện đồ đôi, đi du lịch chung. Tuy nhiên, họ không lên tiếng xác nhận, lựa chọn giữ im lặng trước sự tò mò của dư luận.

Phải đến tháng 12/2022, trong một buổi biểu diễn, Binz mới lần đầu công khai thể hiện tình cảm với Châu Bùi trước đông đảo khán giả. Khoảnh khắc này được xem là lời xác nhận chính thức sau hơn hai năm vướng tin đồn. Nam rapper sau đó cho biết anh muốn đợi đến khi mối quan hệ đủ chắc chắn mới chia sẻ với công chúng. Khi đã xác định Châu Bùi là người sẽ đồng hành lâu dài, anh mới quyết định công khai.

Kể từ đó, cặp đôi thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang, âm nhạc. Phong cách cá tính, có phần tương đồng trong gu thẩm mỹ giúp họ luôn trở thành tâm điểm mỗi lần sánh đôi. Năm 2023, Binz còn mời bạn gái tham gia MV Hit Me Up, đánh dấu sự kết hợp đặc biệt trong sự nghiệp của cả hai.

Tại gala WeChoice Awards 2024, Binz và Châu Bùi tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai nắm tay trên thảm đỏ. Nam rapper diện vest trắng theo phong cách lịch lãm, trong khi bạn gái chọn đầm trắng đính hoa, kết hợp vòng cổ ngọc trai. Khoảnh khắc Châu Bùi bẽn lẽn gửi tặng bạn trai nụ hôn gió nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời chúc phúc.

Trong các cuộc phỏng vấn, Châu Bùi từng chia sẻ cả hai ban đầu khá ngại ngần khi nói về tình yêu. “Đến một thời điểm, tôi tin rằng niềm hạnh phúc mình có thể lan tỏa giá trị tích cực đến người khác”, cô nói. Nữ fashionista cho biết cô và bạn trai luôn tôn trọng không gian riêng, sở thích cá nhân của nhau. Dù lịch trình bận rộn, cả hai vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc và tình cảm.

Sự đồng hành của họ còn thể hiện ở những thời điểm khó khăn. Khi Châu Bùi vướng sự cố bị quay lén, Binz lập tức lên tiếng bảo vệ bạn gái, mạnh mẽ lên án hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Ngược lại, khi Binz tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi thường xuyên có mặt để cổ vũ. Trong một tập phát sóng, cô viết thư gửi bạn trai, hé lộ chuyện cả hai đang sống chung nhà, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Về kế hoạch tương lai, Châu Bùi cho biết cô không sợ kết hôn nhưng muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào hôn nhân. Trong khi đó, Binz – người từng tuyên bố không tin vào hôn nhân, thừa nhận anh đã thay đổi suy nghĩ khi ở bên Châu Bùi. Nam rapper cho biết chính sự ân cần, nhẹ nhàng của bạn gái khiến anh nghiêm túc hơn với việc xây dựng gia đình. Anh cũng từng chia sẻ hình dung về những “phiên bản mini” của mình và bạn gái trong tương lai.

Năm 2025, Châu Bùi vướng tin đồn mang thai, điều này xuất phát từ một số hình ảnh tại sự kiện, cô nhanh chóng phủ nhận bằng video khoe vòng eo và khẳng định “Bụng vẫn thế nha”.

Gần đây, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt khi Châu Bùi đăng trạng thái về Tết, không nhắc đến Valentine, trong khi Binz ra mắt ca khúc mới mang màu sắc trầm lắng, nặng tâm trạng. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa có căn cứ xác thực.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988 tại Gia Lai. Anh hoạt động trong cộng đồng underground từ năm 2008, từng có thời gian dài sinh sống tại Mỹ trước khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi khi làm huấn luyện viên Rap Việt. Nam rapper sở hữu nhiều bản hit như Bigcityboi, OK, Don’t Break My Heart, Kiếp cầm ca,... Anh thu hút lượng fan đông đảo sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Châu Bùi sinh năm 1997, là fashionista nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng góp mặt trong danh sách “30 Under 30 Asia” của Forbes năm 2021 và thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Cô vừa tham gia chương trình Em xinh say hi.