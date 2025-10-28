Loạt MV triệu view của Binz biến mất

Ngay lúc này, khán giả không thể tìm được MV Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu trên YouTube. Đây là 2 bản hit đánh dấu bước chuyển của Binz từ underground lên mainstream, trước khi BigCityBoi xuất hiện, thu hút hàng chục triệu view chỉ tính riêng nền tảng YouTube. Trong khi đó, BigCityBoi vẫn còn tồn tại.

Bản rap Krazy là sự kết hợp giữa Binz, Andree, Touliver và EVY. Verse rap của Binz có ca từ nhạy cảm ở câu: "Nếu em thích lạ, anh đổi flow / Nếu em thích high anh đủ cỏ". Đến verse rap của Andree, tranh cãi đã nổ ra nhiều lần về độ nhạy cảm của các câu: "Anh là con nghiện em là chất kích thích / Đêm nay sử sách ghi lại như trận Xích Bích / Em ơi em ơi đừng làm khổ anh / Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh".

Krazy của Binz và Andree đang được khán giả điểm tên trong loạt bản nhạc có ngôn từ nhạy cảm. Trước đó, Andree nằm trong nhóm nghệ sĩ bị Công an TPHCM cảnh cáo vì các bài nhạc CLME, Kẹo có nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, sống lệch chuẩn. Khán giả đổ xô tìm lại các bản rap của Andree nhưng Krazy bất ngờ biến mất.

Kênh YouTube của Binz vẫn hoạt động bình thường. Bên cạnh BigCityBoi, các sản phẩm nổi bật gần đây của Binz như Hit Me Up và EP Duyên Keep cầm ca vẫn còn hiển thị. Hai ngày trước, nam rapper phát hành bài nhạc mới, đưa khán giả trở lại thời Binz còn là "nhà thơ".

Kể từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Binz xây dựng hình tượng khác hẳn so với giai đoạn trước và trong Rap Việt mùa một. Nam rapper không còn hầm hố trong cách ăn mặc và cá tính âm nhạc. Song, hình ảnh của một Binz "bad boy", làm nên các MV chất chơi vẫn là giai đoạn thành công nhất của rapper.

Nhiều ca khúc của rapper Việt bị Công an TPHCM điểm tên vì nội dung nhạy cảm. Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn.

Trong buổi làm việc, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định: "Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Các biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Sự nhạy cảm về nội dung của các ca khúc rap là tình trạng báo động trong vài năm qua. Một số rapper đã khiến dư luận bức xúc, bị xử phạt hành chính và buộc xóa sản phẩm vì nội dung nhạy cảm. Sự đổ bộ của nhạc rap ngày càng hỗn loạn khi trên mọi góc độ, từ các bản rap đơn thuần, đến các sân khấu battle rap và các bản rap dùng để công kích, còn tồn tại không ít sản phẩm nhạy cảm.