Đêm nhạc có G-Dragon và dàn sao Hàn ở sân Mỹ Đình dự báo có mưa rào

Concert Kpop K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank diễn ra vào tối nay (21/6), có sự xuất hiện của G-Dragon, CL và nhiều gương mặt Kpop khác. Đây là sự kiện âm nhạc được nhiều người hâm mộ Việt ngóng đợi suốt một tháng qua ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy vậy, thời tiết có vẻ không chiều lòng khán giả vì có thể xuất hiện mưa.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong ngày 21/6 có nhiều mây. Sáng sớm và đêm xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến to kèm theo dông. Ban ngày, trời có lúc có mưa rào và dông rải rác. Gió thổi theo hướng đông nam đến nam với cường độ cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25-27 độ C vào ban đêm, ban ngày cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi vượt ngưỡng 32 độ C.

G-Dragon cùng dàn sao Kpop biểu diễn ở sân Mỹ Đình tối 21/6.

Khu vực Mỹ Đình, nơi tổ chức đại nhạc hội Kpop, có khả năng xuất hiện mưa trong ngày 21/6. Tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phần mái che cong chỉ bao phủ các khán đài phía Đông và Tây, tương đương khoảng một nửa số ghế.

Do đó, người hâm mộ nên chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc ô để tránh bị ướt, đảm bảo trải nghiệm theo dõi chương trình không bị gián đoạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ô có thể nằm trong danh sách vật dụng không được phép mang vào sân và dễ che khuất tầm nhìn của người xung quanh.

Sáng sớm 21/6, khu vực booth dành cho fan của G-Dragon bị ảnh hưởng do mưa lớn. Nhóm fan cho biết đang tiến hành sửa để kịp tiến độ cho khán giả đến sân check-in.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank diễn ra vào ngày 21/6 với sự tham gia của G-Dragon, CL, TEMPEST, DPR IAN, triple S. Đêm nhạc dự kiến đón 40.000 khán giả, giá vé được niêm yết từ một triệu đồng đến cao nhất là 6,5 triệu đồng. Sát giờ diễn, thị trường chợ đen trở nên sôi động, nhiều hạng vé được bán tháo, xả lỗ, thấp hơn nhiều so với giá gốc.