Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Trang QQ đưa tin giải thưởng Phi Thiên kết thúc nhưng những tranh cãi vẫn còn kéo dài. Nữ diễn viên Tống Giai nhờ tác phẩm Khi hoa rừng nở rộ đã trở thành Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu) Phi Thiên.

Trước đó, Tống Giai cũng chiến thắng tại hai giải thưởng lớn Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan. Tống Giai trở thành nữ diễn viên duy nhất trong 45 năm lịch sử trao giải của màn ảnh Hoa ngữ, nhờ một vai diễn mà hoàn thành "Thị hậu Tam đại".

Tống Giai trở thành nữ diễn viên đầu tiên của Trung Quốc nhờ một phim 3 lần giành giải Thị hậu.

Thắng giải, thua danh tiếng

Chiến thắng mang tính lịch sử của Tống Giai không đem lại danh tiếng tốt cho nữ diễn viên. Ngược lại, trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích việc Tống Giai giành chiến thắng quá dễ dàng.

Công chúng tiếc nuối cho các nghệ sĩ khác như Diêm Ni, Ngô Việt. Khả năng diễn xuất của họ không hề kém cạnh Tống Giai, thành tích phim tốt hơn nhưng lại thua trước đàn em.

Theo QQ, chiến thắng của Tống Giai gây tranh cãi vì phim Khi hoa rừng nở rộ khi phát sóng có lượt xem thấp, rating không cao, độ thảo luận không có, ít tiếp cận được người xem. Nhưng cô cũng chiến thắng ở các giải thiên về độ phổ biến với đại chúng như Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng.

Giải Kim Ưng có thể lệ bình chọn của khán giả chiếm tới 40% kết quả. Phim của Tống Giai lượt xem thấp chứng minh khán giả không yêu thích bộ phim này, nhưng cô vẫn giành chiến thắng. Vì vậy, kết quả giải Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Khán giả phản đối ngay tại tài khoản Douyin của Tống Giai và bài đăng chúc mừng cô chiến thắng giải Phi Thiên. Họ gọi Tống Giai là "Thủy hậu", nhận được giải thưởng nhờ có nguyên mẫu nhân vật tốt và đội ngũ hậu đài phía sau chống lưng.

Tống Giai chiến thắng nhờ ưu thế đề tài, phim của cô có ý nghĩa nhân văn cao.

Nhiều khán giả bình luận ban giám khảo của các giải thưởng truyền hình lớn chỉ coi trọng tính đề tài của phim, đây là thế mạnh của phim Khi hoa rừng nở rộ. Điều này dẫn tới việc nhiều nghệ sĩ đóng phim vì mục đích tranh giải.

Họ lựa chọn những dự án truyền tải thông điệp chính trị, nhân vật lịch sử, hợp với tiêu chuẩn đánh giá của giải thưởng, nhưng lại khó thu hút người xem bình thường.

Nhiều giải nhưng chưa có vai để đời

Hai năm qua, Tống Giai liên tục chiến thắng tại các giải thưởng danh giá. Nhưng cô lại không nhận được cảm tình của công chúng. Vì những giải thưởng của cô có nhiều tranh cãi.

Theo QQ, tại kỳ Kim Kê 2025, Tống Giai cạnh tranh hạng mục Nữ chính xuất sắc (Ảnh hậu) với các diễn viên như Vịnh Mai trong phim Quyết tâm ra đi, Vệ Thi Nhã (từng giành Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong, Trung Quốc 2025 với tác phẩm Phá địa ngục), Từ Hải Bằng với Nguyện người dài lâu.

Vịnh Mai được đánh giá là có màn thể hiện "cấp bậc sách giáo khoa" với diễn xuất tinh tế và bùng nổ được đánh giá là người xứng đáng giành giải Ảnh hậu nhất. Tống Giai bị nhận xét diễn xuất an toàn, trong phim Những điều tốt đẹp, cô không có cảnh quay bùng nổ được khán giả nhớ tới.

Việc Tống Giai vượt qua Vịnh Mai giành chiến thắng ở Kim Kê 2025 khiến khán giả không đồng tình, tạo nên những tranh luận gay gắt trên các trang mạng.

Tống Giai nhiều lần chiến thắng trước những đối thủ quá mạnh, nên không được khán giả đồng tình.

Khán giả liệt kê đây không phải lần đầu tiên Tống Giai thắng giải nhưng không thể thuyết phục công chúng vì tác phẩm và diễn xuất chưa đủ sức nặng. Danh sách những người bại dưới tay Tống Giai có thể kể đến Chương Tử Di, Nhan Bính Yến, Tôn Lệ, Mai Đình.

Lần đầu Tống Giai giành giải Ảnh hậu Kim Kê là năm 2013, khi đó cô vượt qua hai đối thủ nặng ký là Chương Tử Di và Nhan Bính Yến. Theo Sina, với vai diễn Cung Nhị trong Nhất đại tông sư, Chương Tử Di đã giành chiến thắng 11 trong số 12 đề cử, chỉ để mất giải Kim Kê vào tay Tống Giai.

Ngoài ra, nữ diễn viên Nhan Bính Yến cũng có màn thể hiện cực kỳ xuất sắc với tác phẩm Vạn tiễn xuyên tâm, thậm chí khán giả cho rằng cô xứng đáng "chiến thắng tại Oscar".

Tống Giai mang tác phẩm Tiêu Hồng tới cạnh tranh, nhưng bộ phim chỉ có doanh thu 1,97 triệu NDT với điểm chất lượng trên Douban là 6.6. Ngược lại, Nhất đại tông sư của Chương Tử Di đạt 8.2 điểm, còn Vạn tiễn xuyên tâm có số điểm lên tới 8.6. Nhưng Tống Giai vẫn vượt qua hai đàn chị để giành giải thưởng Kim Kê đầu tiên.

Ở mảng truyền hình, Tống Giai từng gây tranh cãi khi đánh bại Tôn Lệ với siêu phẩm cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện và Tưởng Văn Lệ trong Hạnh phúc đến gõ cửa để giành giải Nữ chính xuất sắc ở giải Bạch Ngọc Lan 2013. Lần chiến thắng này cũng gây ra không ít tranh cãi cho tới nay.

Nhiều lần giành giải Ảnh hậu, Thị hậu, Tống Giai vẫn không có vai diễn để đời.

Theo QQ, Tống Giai không nhận được sự ủng hộ của khán giả vì cô giành chiến thắng trước những đối thủ quá mạnh. Trong khi hiệu quả chiếu phim của cô thấp. Đến nay, dù đã nắm trong tay 2 giải Kim Kê, 2 giải Kim Ưng, trở thành Thị hậu Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên, nhưng Tống Giai vẫn không có vai diễn để đời, khiến khán giả nhớ tới ngay khi nhắc tên như Tôn Lệ với Chân Hoàn truyện.

Mặt khác, Tống Giai còn bị đào bới lại quá khứ làm "tiểu tam" của nhiều đạo diễn đã có gia đình, nhờ đó có được nhiều tài nguyên điện ảnh tốt.