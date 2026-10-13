Ngôi sao phim "Breaking Bad" qua đời

Hành trình vượt lên số phận vươn tới màn ảnh

Nam diễn viên RJ Mitte sinh ra tại Jackson, Mississippi. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng bại não khi mới 3 tuổi. Khi đó, nhiều người tin rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đi lại hoặc nói chuyện bình thường. Dư luận khi ấy mang cái nhìn tiêu cực về những người mắc bệnh bại não, nhưng gia đình anh luôn tin tưởng vào tương lai của con trai mình.

Gia đình Mitte luôn khẳng định cậu bé sẽ làm được những điều tuyệt vời. Năm 12 tuổi, anh cùng gia đình chuyển đến Los Angeles. Mitte từng tâm sự với tạp chí Vice vào năm 2016 rằng anh bắt đầu đi diễn chỉ để được làm quen với những đứa trẻ trạc tuổi mình. Quyết định này đã mở ra một ngã rẽ lớn trong cuộc đời của cậu thiếu niên đầy nghị lực.

Cơ hội đổi đời đến vào tháng 1/2008 khi Mitte mới 15 tuổi. Anh nhận vai diễn Walter White Jr. trong loạt phim truyền hình ăn khách "Breaking Bad" của đài AMC. Nhân vật này là cậu con trai tuổi teen của một giáo viên trung học sau này trở thành kẻ sản xuất ma túy đá. Căn bệnh bại não của anh đã được mang vào chính nhân vật, tạo nên sự chân thực đến kinh ngạc.

Ngôi sao của loạt phim truyền hình "Breaking Bad" RJ Mitte đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34. Deadline.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với tờ Big Issue, Mitte chia sẻ về những ngày đầu khó khăn của "Breaking Bad". Anh cho biết phản ứng tích cực từ truyền thông cùng giới phê bình đã cứu vớt loạt phim trong những năm đầu tiên. Lượng người xem ban đầu không đủ để duy trì chương trình. Phải qua những mùa phát sóng sau đó, tác phẩm mới thực sự thu hút được lượng lớn khán giả.

Loạt phim đình đám này kéo dài 5 mùa, bắt đầu năm 2008, kết thúc năm 2013. Màn trình diễn xuất sắc giúp Mitte cùng dàn diễn viên giành được cúp Dàn diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch tại Lễ trao giải SAG năm 2014. Trước đó, họ cũng đã nhận được đề cử trong cùng hạng mục vào 2 năm liên tiếp. Vai diễn mang tính đột phá này chính là bệ phóng giúp anh vươn lên thành ngôi sao.

Dấu ấn nghệ thuật cùng di sản thiện nguyện

Thành công rực rỡ mở ra nhiều cơ hội diễn xuất mới cho Mitte trong cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Anh đóng vai chính trong bộ phim kinh dị "The Oak Room" năm 2020. Năm 2017, nam tài tử tiếp tục thử sức với bộ phim khoa học viễn tưởng "The Recall". Đến năm 2021, anh tỏa sáng trong tác phẩm "Triumph".

Trong "Triumph", Mitte vào vai một nam sinh trung học quyết tâm vượt qua căn bệnh bại não để trở thành đô vật. Bộ phim xuất sắc giành được Dấu ấn Đại diện Chân thực của Tổ chức Gia đình Ruderman (Ruderman Family Foundation Seal of Authentic Representation). Đây là giải thưởng uy tín vinh danh sự khắc họa hình ảnh người khuyết tật trên màn ảnh. Gần đây, anh còn góp mặt trong "Love Me Dead" năm 2024 bên cạnh Dove Cameron.

Khán giả được gặp lại anh trong "Westhampton" ra mắt năm 2025 cùng Finn Wittrock. Theo IMDb, dự án gần nhất của nam diễn viên là bộ phim độc lập "Talking to Strangers", đóng chung với Lin Yin. Tác phẩm này có buổi chiếu thảm đỏ vào ngày 30 tháng 9 tại Fine Arts Theatre ở Beverly Hills. Trên màn ảnh nhỏ, anh cũng ghi dấu ấn qua "Switched at Birth", "Now Apocalypse" cùng "The Guardians of Justice (Will Save You!)".

Cơ hội đổi đời đến vào tháng 1/2008 khi Mitte mới 15 tuổi. Anh nhận vai diễn Walter White Jr. IG.

Nam diễn viên còn tham gia lồng tiếng cho một vai trong "HCBS Final Rule: The Animated Series". Ngoài diễn xuất, Mitte dành cả cuộc đời để làm đại sứ đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật. Đại diện của anh khẳng định Mitte đã mang đến sự chân thực cho các vai diễn nhằm xây dựng nền tảng về nhận thức cộng đồng. Anh đảm nhận vai trò đại sứ cho United Cerebral Palsy cùng Bệnh viện Nhi Shriners.

Nam nghệ sĩ còn giữ chức chủ tịch của Tổ chức Mitte Foundation. Tổ chức này ra đời nhằm hỗ trợ các hoạt động từ thiện, thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng, phá vỡ định kiến xã hội. Anh luôn tâm niệm bản thân may mắn khi có thể làm công việc mình yêu thích để truyền cảm hứng cho người khác. Mitte qua đời vào thứ Hai tại Brownsville, Texas, nơi anh mới chuyển đến sinh sống.

Cơ quan chức năng xác nhận anh tử vong vào lúc 1 giờ 32 chiều. Chi tiết về nguyên nhân cái chết không được tiết lộ, tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng anh đã tự kết liễu cuộc đời mình. Bà Hinojosa chia sẻ qua điện thoại rằng người dân tại Brownsville sẽ vô cùng nhớ thương anh vì sự tử tế mà anh dành cho thị trấn. Đại diện của Mitte hiện đang yêu cầu sự riêng tư cho gia đình trong thời điểm đau buồn này.

Theo: t/h