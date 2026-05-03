Becks mừng sinh nhật 51 tuổi, Brooklyn tiếp tục vắng mặt

Becks được vợ thể hiện tình cảm mặn nồng trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram

Cựu danh thủ người Anh khởi động chuỗi mừng sinh nhật 51 tuổi bằng bữa tối xa hoa tại Dorchester, với sự góp mặt của đông đủ hai bên gia đình. Trong loạt ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, vợ anh, Victoria Beckham, gây chú ý khi đặt nụ hôn lên má chồng giữa không khí ấm cúng. Cô bày tỏ: "Mở đầu cho rất nhiều buổi ăn mừng. Đêm trước sinh nhật vui vẻ".

Bữa tiệc có sự tham dự của mẹ Becks là Sandra, cha Ted cùng bạn đời Hilary, các chị em Lynne và Jojo. Phía Victoria cũng có bố mẹ Jackie và Anthony Adams góp mặt.

Bố ruột và mẹ kế của David Beckham mừng sinh nhật anh. Ảnh: Instagram

Mẹ của David Beckham, bà Sandra, trong bữa tiệc. Ảnh: Instagram

Không khí gia đình quây quần càng khiến sự vắng mặt của con trai cả Brooklyn trở nên nổi bật. Brooklyn Beckham cùng vợ Nicola Peltz được cho là sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động mừng sinh nhật nào của bố trong dịp này.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ được cho là rạn nứt từ tháng 5 năm ngoái, khi anh không dự sinh nhật 50 tuổi của Becks. Từ đó đến nay, hai bên gần như không xuất hiện cùng nhau.

Đầu năm nay, Brooklyn gây sốc khi công khai tuyên bố không có ý định hàn gắn, đồng thời cáo buộc bố mẹ kiểm soát mình trong phần lớn cuộc đời.

David mặc đồ bơi khoe cơ thể săn chắc ở tuổi 51. Ảnh: Instagram

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Victoria thừa nhận gia đình trải qua giai đoạn "khó khăn", nhưng tránh nhắc trực tiếp đến con trai cả. Cô cho biết luôn đặt việc bảo vệ các con lên hàng đầu và nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó với chồng. "Chúng tôi luôn ở bên nhau. Cả hai cùng trưởng thành, cùng hỗ trợ nhau trong mọi việc", Victoria nói.

Sau bữa tiệc mở màn, Becks được cho là sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động mừng sinh nhật bên gia đình và bạn bè thân thiết trong những ngày tới.