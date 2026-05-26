Bức ảnh 3 ngôi sao thị phi nhất Trung Quốc

Theo QQ, mới đây nam diễn viên Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nặng nề sau khi tỏ thái độ khó chịu với các đồng nghiệp trong show Quán trọ thân yêu. Scandal này khiến Vương Hạc Đệ mất gần 150.000 người hâm mộ chỉ trong 2 ngày. Không chỉ ngôi sao Thương Lan Quyết bị khán giả tẩy chay, hai nữ diễn viên Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng bị đánh giá là những người thị phi ồn ào, liên tục xuất hiện tranh cãi trong khi chuyên môn diễn xuất kém.

Thậm chí, bức ảnh chụp chung của Vương Hạc Đệ - Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc còn bị bình luận là "3 kẻ tâm cơ", "3 học sinh trường nghề (ý chỉ thiếu văn hóa)", "ba con rắn độc"...

Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ là ngôi sao 9X nhiều fan nhất Trung Quốc. Nhưng hiện tại, họ bị tẩy chay do vướng thị phi.

Vương Hạc Đệ trở thành gã đàn ông nhỏ nhen

Vương Hạc Đệ sụp đổ hình tượng vì bài đăng 28 chữ lúc 2h sáng. Trong đó, nam diễn viên chia sẻ cảm thấy khó chịu khi tham gia show Quán trọ thân yêu vì trò đùa giỡn của đồng nghiệp khi trao cho anh giải thưởng qua loa là "Chỉ là một Vương Hạc Đệ", không ghi nhận công sức đóng góp của nam diễn viên. Đồng thời còn đổi tên Vương Hạc Đệ thành "Vương Hạc Đáy" với nghĩa xếp cuối, tận cùng.

Nhiều ý kiến chỉ trích Vương Hạc Đệ và chỉ ra rằng show giải trí vốn được quay xong từ tháng 2, nhưng đến tháng 5, khi người hâm mộ phân tích anh mới cảm thấy bản thân bị tổn thương. Thay vì chọn cách giải quyết riêng, Vương Hạc Đệ lại "chuyện bé xé ra to" đưa sự việc lên mạng xã hội, khiến nhóm đồng nghiệp bị chỉ trích.

Có khán giả bình luận: "Đây là lần đầu tôi thấy một nghệ sĩ công khai dẫn dắt người hâm mộ đi bạo lực mạng, tấn công đồng nghiệp như thế".

Vương Hạc Đệ sụp đổ hình ảnh chàng trai EQ cao, tính cách tốt. Nam diễn viên bị chê nhỏ nhen, đâm sau lưng người bạn đã thân thiết 8 năm là Thẩm Nguyệt.

Bên cạnh đó, những hành động và câu đùa quá trớn của Vương Hạc Đệ trong các chương trình khác cũng được nhắc lại. Nam diễn viên từng đập gãy cây kiếm băng của đàn em Lưu Diệu Văn, thường xuyên chê bai đàn anh Từ Chí Thắng, nói Huỳnh Hiểu Minh "nửa người chôn dưới đất", từng đùa cợt Thẩm Nguyệt là con ngốc và kéo dây áo hoodie che mặt cô, trước mặt Hoàng Tử Thao bảo Từ Nghệ Dương không đẹp, bắt đàn anh Vương Truyền Quân giặt đồ cho mình, gạt chân khiến nhiều đồng nghiệp bị ngã...

Sự việc bùng nổ mạnh mẽ với hơn một tỷ lượt đọc, Vương Hạc Đệ danh tiếng bị tổn hại nặng nề.

Bạch Lộc bắt nạt đàn anh

Đầu tháng 5, Bạch Lộc cũng trở thành tâm điểm chỉ trích liên quan tới vụ bê bối về thái độ với các đàn anh trong show Keep Running và phát ngôn bị chê EQ thấp, kém duyên.

Sự việc bắt đầu khi tập 1 của mùa mới show giải trí Keep Running lên sóng. Bạch Lộc thể hiện thái độ hời hợt khi tham gia các trò chơi. Cô lựa chọn nhiệm vụ nhẹ nhàng không tốn nhiều công sức. Còn các thành viên nhóm TNT phải thực hiện nhiệm vụ bơi và chèo thuyền với cường độ cao, họ gần như kiệt sức khi trở về bờ. Vì vậy khi họ than mệt mỏi, Bạch Lộc hỏi lại: "Có mệt đến thế sao?".

Bạch Lộc còn bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh. Cô gọi thẳng tên các thành viên lớn tuổi là Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải... Bạch Lộc chê cười việc Lý Thần và Trịnh Khải luôn dốc sức cạnh tranh trong các trò chơi. Hay khi Lý Thần muốn xung phong làm người thử thách, Bạch Lộc cũng không cho nam nghệ sĩ tham gia, chỉ đạo Lý Quân Nhuệ thay thế.

Trong một trò chơi khác, khi Sa Dật xé bảng tên của Bạch Lộc, anh phải xin lỗi cô nhiều lần dù làm đúng quy tắc trò chơi.

Bạch Lộc bị chê EQ thấp, thích hạ bệ người khác, coi thường đàn anh.

Đây không phải lần đầu Bạch Lộc bị tẩy chay vì phát ngôn. Khi tham gia phỏng vấn quảng bá bộ phim Chiêu Diêu , Bạch Lộc sử dụng từ "tiểu mẫu cẩu" (chó cái) để miêu tả về nhân vật mà cô thể hiện. Tuy nhiên, từ này bị coi là từ chửi tục, xúc phạm nặng nề tới nữ giới.

Triệu Lộ Tư lấy bệnh tật ra PR

Cuối tháng 12/2024, Triệu Lộ Tư phát bệnh khiến cơ thể bị tê liệt, phải nhập viện điều trị, tình trạng nguy hiểm khi cô mất khả năng ngôn ngữ, không thể cầm nắm vật bình thường, di chuyển bằng xe lăn.

Triệu Lộ Tư lên mạng khóc và cho biết cô bị công ty quản lý cũ chèn ép, đối xử bất công. Nữ diễn viên đứng lên đối đầu công ty. Hậu quả là Triệu Lộ Tư bị Ngân Hà Khốc Ngu chặn đứng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sau đó Triệu Lộ Tư thường xuyên lên mạng chia sẻ cảm xúc. Nhưng điều này khiến công chúng khó chịu, họ cho rằng nữ diễn viên lợi dụng bệnh tật gây chú ý. Thậm chí, show giải trí "chữa lành" của Triệu Lộ Tư cũng bị cấm phát sóng. Hiện tại, Triệu Lộ Tư không có dự án phim mới. Triệu Lộ Tư cũng trở thành ngôi sao thị phi vì thường xuyên bóng gió về việc có nghệ sĩ khác hãm hại mình, dẫn đến việc người hâm mộ của cô đi gây chiến với nhiều người.

Triệu Lộ Tư nhiều lần bị phát hiện phát ngôn không nhất quán. Cô thường bóng gió chỉ trích người khác hãm hại mình.

Mới đây, Triệu Lộ Tư tổ chức concert tại Thái Lan nhưng nhận nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Trang phục của cô bị chê phản cảm khi lộ nửa vòng ba. Khả năng hát và nhảy của Triệu Lộ Tư đều rất tệ dù nữ diễn viên đã hát nhép. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã hát nhép lộ liễu, có những đoạn khẩu hình miệng không khớp với lời nhạc. Một số người xem bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé nhưng lại nhận về trải nghiệm âm nhạc không xứng đáng.