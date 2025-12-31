Ban tổ chức đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” có thể chịu mức phạt nào?

Ngày 28/12, ban tổ chức (BTC) đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhiều lần báo hoãn, rồi lại khẳng định tiếp tục tổ chức. Sau cùng, khi khán giả đã tới đông đủ, màn LED chưa chuẩn bị, ghế ngồi lộn xộn, nhà sản xuất mới ra sân khấu để thông báo hủy show.

"Chúng tôi vừa họp rất lâu và quyết định chương trình sẽ hoãn lại. Trong 10 ngày tới chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về chương trình sẽ diễn ra. Chúng tôi dự kiến vào cuối tháng 1. Trong trường hợp quý vị không thu xếp được thời gian để tham gia chương trình chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% tiền vé mà quý khách đã mua", đại diện BTC đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" cho biết.

Bất bình, tức giận là cảm xúc chung của rất nhiều khán giả: "Không thể chấp nhận được chuyện này. Không thể xin lỗi như thế là xong, vì quá thiếu tôn trọng mọi người. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này".

Poster đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời".

Sau khi thông báo hủy show, bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện Ngọc Việt Education xin lỗi các nghệ sĩ, đối tác về sự việc: "Dù có bất kỳ lý do gì dẫn đến việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về nhà sản xuất. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nhạc sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua”.

Có mặt tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 28/12, ngay khi show diễn bị huỷ bỏ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ với báo chí như sau: “Tất cả mọi cái đều được điều chỉnh hành vi của pháp luật. Ai sai ở đâu người đó sẽ chịu trách nhiệm đến đấy”.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, bán vé nhưng lại không tổ chức là có dấu hiệu về vi phạm thoả thuận dân sự, vi phạm một bên khiến cho giao dịch không được thực hiện. Trong tình huống này, ban tổ chức không chỉ có trách nhiệm hoàn tiền mua vé của khách hàng mà phải bồi thường tồn hại về vật chất, tinh thần xảy ra theo quy định pháp luật, cụ thể là theo Nghị định số 144 của Chính phủ.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đây là quan hệ dân sự gây thiệt hại hay là có dấu hiệu chiếm đoạt để xem xét xử lý bằng các chế tài pháp luật. Dưới góc độ quản lý nhà nước, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải theo các văn bản pháp luật có liên quan đến các Nghị định của Chính phủ, các luật quản lý văn hoá, quảng cáo. Nếu trong trường hợp liên quan an ninh trật tự có thể bị xử lý theo Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ và được sửa đổi Nghị định năm 2025. Nếu vi phạm về văn hoá và quảng cáo, có thể bị xử lý theo Nghị định 38. Trường hợp tổ chức các chương trình không được cấp phép, hoặc sai phép ảnh hưởng an ninh trật tự an toàn xã hội thì tuỳ vào tính chất mức độ từng vụ việc cụ thể đơn vị tổ chức có thể bi phạt hành chính, các cá nhân vi phạm ở mức độ nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Mức phạt cụ thể nào với Ngọc Việt Education sẽ được các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới, tuy nhiên, một điều có thể thấy rõ ngay rằng, đơn vị tổ chức này đang và sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bị mất uy tín nghiêm trọng với khán giả. Với một đơn vị làm nghệ thuật thì không có án phạt nào nặng nề hơn là sự thất vọng và quay lưng của khán giả và công chúng.