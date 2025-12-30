Giám đốc Âm nhạc Vũ Quang Trung nói lý do dàn nghệ sĩ rút khỏi show "Về đây bốn cánh chim trời"

Sau sự cố đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra dù khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức, nhạc sĩ Vũ Quang Trung (Giám đốc Âm nhạc của chương trình) mới đây đã có chia sẻ chính thức về những nguyên nhân khiến tập thể nghệ sĩ và nhạc sĩ quyết định không tiếp tục tham gia.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung. (Ảnh: FBNV)

Mở đầu chia sẻ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho biết ông lên tiếng với mong muốn công chúng, nghệ sĩ và khán giả “hiểu rõ toàn bộ bản chất sự việc”, đặc biệt là câu hỏi vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện trong khi đơn vị sản xuất vẫn bán vé đến sát giờ diễn.

“Tôi viết những dòng này không nhằm tranh cãi hay đổ lỗi, mà để khán giả hiểu vì sao chúng tôi buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn,” nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhấn mạnh. Theo ông, nguyên nhân đầu tiên mang tính pháp lý là vấn đề tác quyền. “Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng những tác phẩm này.

Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào,” ông cho biết. Nguyên nhân thứ hai, theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, xuất phát từ việc nhà sản xuất không thực hiện đúng các cam kết đã ký kết. “Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, khi các điều khoản trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia,” ông nói.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”. (Ảnh: FBNV)

Yếu tố thời gian cũng được nhấn mạnh là rào cản lớn. Giám đốc Âm nhạc Vũ Quang Trung khẳng định: “Với quy mô rất lớn của chương trình, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nghệ thuật,” Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng BTC lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho tới sát giờ diễn, dẫn đến những hệ lụy không đáng có cho khán giả – những người đã đặt niềm tin và mua vé ủng hộ chương trình.

Làm rõ thêm về trách nhiệm của các bên trong một dự án nghệ thuật, ông cho rằng nhà sản xuất cần đánh giá đúng khả năng tài chính, kinh nghiệm tổ chức và thời gian chuẩn bị trước khi quyết định đầu tư một chương trình có quy mô lớn. Trong khi đó, đơn vị thực hiện – gồm nhạc sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, kỹ thuật viên – có trách nhiệm đảm bảo chất lượng chuyên môn, tuân thủ yêu cầu và tiến độ đã thống nhất. Mối quan hệ hợp tác này phải được ràng buộc rõ ràng bằng hợp đồng, nhằm bảo đảm sự tôn trọng đối với khán giả.

Với vai trò Giám đốc Âm nhạc, ông khẳng định trách nhiệm lớn nhất của mình là đảm bảo chất lượng nghệ thuật tương xứng với giá trị mỗi tấm vé mà khán giả bỏ ra. Mọi quyết định được đưa ra không đại diện cho cảm xúc cá nhân, mà cho quyền lợi và trách nhiệm của một tập thể gồm hơn 100 nghệ sĩ, nhạc sĩ và thành viên ê-kíp. Theo chia sẻ, Về đây bốn cánh chim trời là chương trình có quy mô lớn với hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; gần 10 ca sĩ cùng gần 100 thành viên tham gia biểu diễn. Với cấu trúc này, một chương trình cần tối thiểu ba tháng chuẩn bị nghiêm túc.

Tuy nhiên, thời gian thực tế chỉ vào khoảng hai tháng, tính từ thời điểm bắt đầu trao đổi đến ngày diễn dự kiến. Dù vậy, vì tình yêu và sự trân trọng dành cho các tác phẩm của các nhạc sĩ lớn, Giám đốc Âm nhạc cùng nhóm nhạc sĩ hòa âm đã bắt tay vào làm việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào. Các hợp đồng chỉ được ký lần lượt trong tháng 12/2025, với điều khoản quy định rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất.

Theo hợp đồng, buổi tập đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 22/12/2025. Toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất phần hòa âm đúng hạn. Tuy nhiên, khoản đặt cọc 50% từ phía nhà sản xuất bị chậm hơn 10 ngày so với cam kết, trong khi khoản thanh toán tiếp theo cũng không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã nhiều lần nhắc nhở. Dù vậy, ê-kíp nghệ sĩ vẫn tiếp tục tập luyện nhằm đảm bảo tiến độ nghệ thuật.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thủy… đã tự chi trả vé máy bay, ăn ở, bay từ TP.HCM hoặc từ nước ngoài về Hà Nội để tập luyện, trong bối cảnh nhà sản xuất chưa hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đến cuối ngày 27/12/2025, khi chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, Giám đốc Âm nhạc cho biết ông đã thông báo rõ ràng với Ban Tổ Chức rằng nếu nhà sản xuất không thể thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng, ê-kíp nghệ sĩ sẽ không tiếp tục tham gia.

Theo ông, đây là quyết định nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ – nhạc sĩ, chứ không phải để gây khó khăn cho bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào. “Khi quyết định dừng lại, điều chúng tôi quan tâm không phải là những con số cụ thể, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, cũng như sự tôn trọng dành cho khán giả,” Giám đốc Âm nhạc nhấn mạnh.