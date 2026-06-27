Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê

Vợ cũ Đan Trường đưa con trai, bé Mathis, về TP HCM nghỉ hè. Thời gian này, cô thường ra quán cà phê của chồng cũ để phụ anh trông nom, quán xuyến việc làm ăn.

Cuối tuần, cô tiếp đón các nghệ sĩ đến thăm quán, trong đó có ca sĩ Thanh Thảo.

Hoa hậu Thu Hoài diện đầm chấm bi phong cách cổ điển khi dạo chơi Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo tận hưởng thời gian thảnh thơi trong căn biệt thự ở phía nam TP HCM.

Chi Pu được khen 'xinh như búp bê' khi khoe ảnh hậu trường quay MV.

Minh Tú sang quê chồng ở Đức 'trốn nóng'. Cô tạm gác toàn bộ công việc để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ cùng chồng, Christopher.

MC Thanh Thanh Huyền liên tục đi nước ngoài công tác. Người thân nói hiếm khi thấy cô ở TP HCM.

Phương Anh Đào được khen trẻ trung với kiểu tóc mái thưa.

Đinh Ngọc Diệp tranh thủ khám phá thiên nhiên Thanh Hóa nhân dịp cùng chồng đưa êkíp phim Chiến Bào về đây họp báo.

Tam Triều Dâng dạo chơi Malaysia sau khi cùng nhóm bạn dự đám cưới của Katleen Võ.

Tại phim trường, Kha Ly gọi video để ngắm con gái. Bé Lita được bảo mẫu chăm sóc từ nhỏ nên vợ chồng diễn viên yên tâm giao con khi đi làm.

Nhật Kim Anh đưa các con đi nghỉ dưỡng. Cô nói cuộc sống mẹ đơn thân vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Thiên An mặc đầm sexy khoe vòng một.