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Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê

Sự kiện: Sao Việt Đan Trường

Doanh nhân Thủy Tiên cho con trai về TP HCM nghỉ hè, tranh thủ hỗ trợ Đan Trường việc kinh doanh; Hoa hậu Thu Hoài du lịch Trung Quốc.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 1

Vợ cũ Đan Trường đưa con trai, bé Mathis, về TP HCM nghỉ hè. Thời gian này, cô thường ra quán cà phê của chồng cũ để phụ anh trông nom, quán xuyến việc làm ăn.

Cuối tuần, cô tiếp đón các nghệ sĩ đến thăm quán, trong đó có ca sĩ Thanh Thảo.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 2

Hoa hậu Thu Hoài diện đầm chấm bi phong cách cổ điển khi dạo chơi Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 3

Cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo tận hưởng thời gian thảnh thơi trong căn biệt thự ở phía nam TP HCM.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 4

Chi Pu được khen 'xinh như búp bê' khi khoe ảnh hậu trường quay MV.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 5

Minh Tú sang quê chồng ở Đức 'trốn nóng'. Cô tạm gác toàn bộ công việc để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ cùng chồng, Christopher.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 6

MC Thanh Thanh Huyền liên tục đi nước ngoài công tác. Người thân nói hiếm khi thấy cô ở TP HCM.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 7

Phương Anh Đào được khen trẻ trung với kiểu tóc mái thưa.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 8

Đinh Ngọc Diệp tranh thủ khám phá thiên nhiên Thanh Hóa nhân dịp cùng chồng đưa êkíp phim Chiến Bào về đây họp báo.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 9

Tam Triều Dâng dạo chơi Malaysia sau khi cùng nhóm bạn dự đám cưới của Katleen Võ.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 10

Tại phim trường, Kha Ly gọi video để ngắm con gái. Bé Lita được bảo mẫu chăm sóc từ nhỏ nên vợ chồng diễn viên yên tâm giao con khi đi làm.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 11

Nhật Kim Anh đưa các con đi nghỉ dưỡng. Cô nói cuộc sống mẹ đơn thân vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Ảnh sao 27/6: Vợ cũ phụ Đan Trường trông nom quán cà phê - 12

Thiên An mặc đầm sexy khoe vòng một.

Đan Trường: 'Tôi giữ mình trước cám dỗ'
Đan Trường: 'Tôi giữ mình trước cám dỗ'

Trong 30 năm ca hát, Đan Trường nói thường xuyên đối mặt cám dỗ nhưng kiên quyết từ chối để giữ lối sống sạch.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 23:17 PM (GMT+7)
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