MV ngập cảnh hôn bị phản ứng, Tóc Tiên và đạo diễn cùng lên tiếng

Sau khi ra mắt MV Người còn thương em không, Tóc Tiên đối diện nhiều ý kiến trái chiều khi tác phẩm ngập cảnh hôn và thân mật giữa cô với diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Trước bình luận cho rằng "MV không đọng lại gì ngoài cảnh hôn", Tóc Tiên phản hồi: "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé".

Khi một khán giả khác bày tỏ sự thất vọng và cho rằng MV mới mang đến cảm giác phản cảm, nữ ca sĩ đáp lại nhẹ nhàng: "Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin mình với hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế".

Phụ trách phần hình ảnh của MV, đạo diễn Việt Anh cho biết các cảnh hôn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng là cách thể hiện sự khao khát yêu và được yêu của hai nhân vật.

Trước những tranh luận, đạo diễn Việt Anh cũng đăng tải bài viết dài giải thích ý tưởng thực hiện MV Người còn thương em không.

Theo anh, câu chuyện được xây dựng từ khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc tình, khi hai người vẫn còn yêu nhưng quyết định rời xa nhau. Hành trình trong MV là chuyến đi "trả lại ký ức" của một cặp đôi từng gắn bó sâu đậm.

Ba không gian chính xuất hiện trong MV gồm ngôi nhà ngập tràn cây cối và hoa lá tượng trưng cho tuổi trẻ nồng nhiệt, căn nhà với những tấm gương và mảnh vỡ phản chiếu tổn thương trong tình yêu, cùng căn phòng chứa đầy kỷ vật gắn với ký ức của hai nhân vật.

Đạo diễn cho biết các cảnh hôn, ôm ấp và tương tác thân mật là cách thể hiện sự khao khát yêu và được yêu của hai nhân vật. Anh gọi đó là ngôn ngữ cơ thể để truyền tải cảm xúc trong những đoạn cao trào của bài hát.

Một số chi tiết trong MV cũng được cài cắm như những "easter egg" dành cho người hâm mộ lâu năm của Tóc Tiên. Chiếc váy xanh nữ ca sĩ mặc được lấy cảm hứng từ bộ phim Atonement, trong khi căn phòng kỷ vật chứa nhiều vật dụng gắn với hành trình âm nhạc của cô.

“Cảm thấy may mắn vì ở trong dự án này, hai diễn viên của mình là chị Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã rất chuyên nghiệp thể hiện câu chuyện tình yêu trong Người còn thương em không. Nên tôi thích thú và hạnh phúc khi thấy hai nhân vật yêu và được yêu trên khung hình”, đạo diễn Việt Anh chia sẻ.

Tại buổi họp báo ra mắt MV chiều 5/6, Tóc Tiên cho biết cô và Trần Ngọc Vàng quen biết từ trước thông qua bạn bè chung. Trong khi đó, nam diễn viên tiết lộ chính anh là người chủ động xin tham gia dự án ngay khi biết nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện MV mới.

"Từ khi biết tin có MV, tôi đã xin được tham gia. Sau đó vẫn phải trải qua rất nhiều vòng casting", Trần Ngọc Vàng chia sẻ.

Nam diễn viên cũng cho biết ban đầu anh không được biết toàn bộ kịch bản. Nhiều chi tiết tình cảm được bổ sung trong quá trình phát triển ý tưởng.

Về phía Tóc Tiên, cô khẳng định luôn trao đổi kỹ với bạn diễn trước khi đưa thêm những phân đoạn thân mật vào kịch bản.

"Khi thêm các chi tiết, tôi rất tò mò không biết Vàng có chịu đóng hay không. Hai chị em sẽ ngồi nói với nhau, khi thêm chi tiết nào vào, tôi đều hỏi Vàng có ổn với chi tiết đó hay không. Bạn diễn ổn thì mình mới phác thảo kịch bản hoàn chỉnh", nữ ca sĩ cho biết.