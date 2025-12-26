Trấn Thành gây chú ý khi nói 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won

Chiều 25/12, Trấn Thành khoe ảnh đi ăn tối cùng Hari Won tại nhà hàng cao cấp và chú thích: "Lén lén 9 năm. Ký gia hạn hợp đồng không cô bé? Bên này thầu nha. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu. Yêu vợ nhất trên đời!". Trong buổi hẹn hò, đạo diễn 38 tuổi mặc áo đen vạt đắp cách điệu trẻ trung, còn bà xã anh diện trang phục đỏ phù hợp không khí Giáng sinh.

Chỉ sau ít phút, bài đăng thu về hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc, không ít khán giả tỏ ra thích thú về cách Trấn Thành phản ứng trước tin đồn tiêu cực. Họ nhận định nghệ sĩ không ngại "va trực diện" ý kiến cho rằng anh và Hari Won chỉ ký hợp đồng hôn nhân chứ không kết hôn vì tình yêu.

"Anh ấy không đá xéo mà nói thẳng luôn"; "Đỉnh cao tư duy ngược, nói vậy cho anti-fan vừa lòng"; "Hợp đồng hay không cũng được, miễn là cả hai thấy hạnh phúc"; "Mong hai em ký hợp đồng suốt đời"; "Thật ngưỡng mộ. Chúc anh chị mãi an vui, viên mãn"; "Hari thắng đời tuyệt đối khi chọn Thành"; "Mê đôi này nhất. Tình yêu cứ phải thể hiện qua cái dạ dày"..., một số tài khoản Facebook bình luận.

Vợ chồng Hari Won - Trấn Thành đi ăn tối mừng 9 năm kết hôn.

Xuất hiện với vai trò thành viên ban bình luận trong game show Người yêu tôi đỉnh nhất phát sóng hồi tháng 2, Hari Won phủ nhận thông tin cô lấy Trấn Thành vì tiền. "Tôi cưới bởi anh ấy yêu mình. Nhìn vào những hành động của Trấn Thành, tôi nghĩ dù một ngày nào đó hai đứa trắng tay, người đàn ông này sẽ không bao giờ để mình phải nhịn đói. Anh ấy nhất định sẽ kiếm cơm cho tôi ăn", cô trải lòng.

Ca sĩ 40 tuổi khẳng định không bận tâm những đồn đoán xung quanh, chỉ tập trung vun vén gia đình do Trấn Thành xứng đáng để cô yên tâm trao cả cuộc đời. "Mọi chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được, nhưng nghị lực có thể thay đổi hiện tại và tương lai", người đẹp nói.

Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Họ tổ chức đám cưới vào 2016 sau một năm hẹn hò. Thời gian qua, tình yêu và hôn nhân của cặp sao là câu chuyện được quan tâm. Không ít lần bị đồn hôn nhân trục trặc, họ có lúc giữ im lặng, khi lại đăng những hình ảnh hẹn hò, sóng đôi để ngầm phủ nhận.

Tháng 12/2023, Trấn Thành - Hari Won thực hiện bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, kỷ niệm 8 năm yêu nhau, 7 năm kết hôn và 6 năm anh làm "ô sin" của bà xã. Mỹ nhân Hàn Quốc nhận xét Trấn Thành hiện tại khác rất nhiều, tốt gấp mấy lần mong đợi của cô so với thời điểm 10 năm trước - khi hai người mới bên nhau.

Trấn Thành cũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ. Anh thường xuyên tặng Hari Won những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu, trang sức cao cấp, dành thời gian đưa cô đi nghỉ dưỡng sang chảnh.