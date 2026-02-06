Ảnh sao 6/2: Vợ chồng Cường Đôla tới cổ vũ con gái biểu diễn

Chị em người mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh phối xiêm y đồng điệu thực hiện bộ ảnh chung. "Chúc mừng sinh nhật chúng mình, hai 'bản sao lỗi nhẹ', càng lớn càng vui, càng già càng mặn và mãi yêu thương nhau", Thúy Hạnh viết.

Doanh nhân Cường Đôla cùng bà xã Đàm Thu Trang đưa con trai Sutin tới cổ vũ chị Suchin. "Yêu con nhiều lắm, công chúa nhỏ của ba. Xem con biểu diễn, ba vừa vui vừa xúc động, thật sự không biết tả thế nào, chỉ biết con là tất cả của ba", anh bày tỏ.

Diễn viên Diễm My 9X tình tứ bên ông xã doanh nhân trong chuyến nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.

Kiện tướng dancesport Phan Hiển khen con trai Kubi: "Cuộc đời này không có gì chắc chắn, nhưng Hiển dám chắc một điều là bạn này sẽ cao hơn, trắng và đẹp hơn mình".

Nghệ sĩ Trấn Thành diện trang phục độc đáo chụp ảnh mừng sinh nhật bản thân.

Á hậu Thảo Nhi Lê rạng rỡ bên bạn trai người Pháp tại Perth, Australia.

Diễn viên Hương Giang hào hứng dự tiệc tất niên của công ty chồng.

MC Đan Lê và ông xã Khải Anh ghi lại kỷ niệm ở Angkor Wat, Campuchia.

Hoa hậu Ý Nhi mặc bra top tôn vóc dáng mảnh mai.

Vợ chồng đại gia Minh "Nhựa" đeo nhiều phụ kiện cao cấp khi hẹn hò ăn tối.