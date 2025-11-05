Tấn Beo bị suy thận giai đoạn bốn

Chia sẻ với Ngôi Sao tối 4/11, chị Phùng Thị Dung, 54 tuổi, vợ Tấn Beo cho biết sức khỏe của nghệ sĩ đã tốt hơn sau khi anh chuyển viện, điều trị theo phác đồ mới từ tháng 3 năm nay. "Thường bị suy thận giai đoạn bốn là dễ chuyển biến sang giai đoạn 5, nhưng may mắn chồng tôi hiện chỉ phải uống thuốc, đi tái khám hàng tháng ở bệnh viện, không phải chạy thận", chị Dung nói.

Sau khi bác sĩ lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận, Tấn Beo được sử dụng các loại thuốc an toàn với thận nhưng vẫn kiểm soát tốt các bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não, huyết áp cao, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2... để tránh nguy cơ tai biến lần hai.

Tấn Beo bị suy thận cận kề giai đoạn 5, sau khi bị đột quỵ hồi giữa 2023.

Hàng tháng, gia đình tốn chi phí khoảng hơn năm triệu đồng cho các khoản tái khám, thuốc thang và sữa chuyên biệt để Tấn Beo điều trị. Chị Dung cho biết khoản tiền này được trích từ tiền tiết kiệm hai vợ chồng tích góp nhiều năm. "Tôi không bao giờ tính toán chuyện tiền nong bao nhiêu, bây giờ vợ chồng sống thu hẹp lại một chút cũng được, quan trọng có tiền để lo cho anh", vợ Tấn Beo chia sẻ.

Sau lần tai biến, anh phải ngồi xe lăn, nói chuyện ú ớ, đôi khi quên mất một số người thân, luôn phải có người túc trực hỗ trợ mọi nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Một năm sau anh tự đi lại được nếu có người dìu, không phải đi xe lăn, không cần người hỗ trợ 24/7 như trước. Bà xã cho biết anh hiện nặng khoảng 51-52 kg, da dẻ hồng hào, sức khỏe có sự tiến triển.

Thấy Tấn Beo hồi phục tốt, nhiều bạn bè nghệ sĩ của anh như diễn viên Tấn Hoàng, Tiểu Phụng... mong sớm thấy anh quay lại với nghề. Chị Dung thường xuyên mở cải lương, tân cổ hay các vở diễn hài cho chồng xem để vơi nỗi nhớ nghề. "Anh nói muốn quay trở lại sân khấu nhưng hiện tại bệnh tình như vậy nên trước mắt tôi động viên chồng tập trung điều trị", chị Dung kể.

Cuối tháng 10, chị Dung đưa chồng đi tái khám. Lúc này anh đã có thể ăn uống bình thường, nói chuyện lưu loát. Tấn Beo được bác sĩ tư vấn tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động, khí huyết lưu thông, phòng ngừa loét...

Bà xã Tấn Beo nói suốt mấy năm qua, chị luôn sát cánh cùng chồng trên hành trình chữa bệnh. Thời gian chồng điều trị tại Bình Dương, chị không rời anh nửa bước. Vợ chồng anh hiện sống trong căn nhà tại trung tâm TP HCM.

Tấn Beo chụp hình cùng con trai hồi tháng Một năm nay.

Nghệ sĩ Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, 59 tuổi, con trai của cố nghệ sĩ vọng cổ Tấn Tài - người có biệt danh "hoàng đế đĩa nhựa".

Thập niên 1980, anh biểu diễn cải lương cùng các đoàn hát tại miền Tây. Năm 1996, cải lương xuống dốc, Tấn Beo, Tấn Bo cùng diễn viên hài Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, anh em Tấn Beo tách ra, hoạt động độc lập.

Năm 2003, Tấn Beo và em trai đoạt giải "Diễn viên, nhóm hài xuất sắc" với tiểu phẩm Vì sao lên chùa tại Gala Cười. Tấn Beo cũng đoạt giải Nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai.