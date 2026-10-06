Ảnh sao 6/10: 'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn 'quẩy' cùng em dâu tương lai

Doanh nhân Cường Đôla đọc truyện cùng hai con trong thư viện trường trước khi đón các bé tan học.

Mẹ diễn viên Đan Lê được khen trẻ đẹp ở tuổi U70.

"Mẹ bỉm sữa" Quỳnh Châu khoe vóc dáng quyến rũ không kém thời son rỗi.

Chị em Yến Trang - Yến Nhi hào hứng ăn xôi xoài tại Bangkok, Thái Lan.

Rich kid Tiên Nguyễn (trái) cùng hot girl Marie Trâm Anh (phải) - bạn gái doanh nhân William Hiếu Nguyễn, em trai Tiên Nguyễn - mặc xiêm y gợi cảm tới dự nhạc hội điện tử tại Dinh Độc Lập.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" khoe bụng bầu bên ông xã - cầu thủ Đức Huy.

Ca sĩ Hòa Minzy tự gọi mình là nàng tiên cá.

Cặp tình nhân tin đồn Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh khoe sắc khi diện trang phục truyền thống Thái Lan.

Bước sang tuổi mới, người mẫu Quỳnh Thư cho biết con người hiện tại là phiên bản hoàn hảo nhất của cô - "xinh đẹp, trưởng thành và yêu đời hơn".

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - mặc bikini khoe bụng bầu em bé thứ 5.