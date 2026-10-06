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Ảnh sao 6/10: 'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn 'quẩy' cùng em dâu tương lai

Sự kiện: Sao Việt

Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh mặc sexy đến nhạc hội điện tử; mẹ Đan Lê được khen trẻ đẹp; Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh quấn quýt ở Thái Lan.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 1

Doanh nhân Cường Đôla đọc truyện cùng hai con trong thư viện trường trước khi đón các bé tan học.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 2

Mẹ diễn viên Đan Lê được khen trẻ đẹp ở tuổi U70.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 3

"Mẹ bỉm sữa" Quỳnh Châu khoe vóc dáng quyến rũ không kém thời son rỗi.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 4

Chị em Yến Trang - Yến Nhi hào hứng ăn xôi xoài tại Bangkok, Thái Lan.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 5

Rich kid Tiên Nguyễn (trái) cùng hot girl Marie Trâm Anh (phải) - bạn gái doanh nhân William Hiếu Nguyễn, em trai Tiên Nguyễn - mặc xiêm y gợi cảm tới dự nhạc hội điện tử tại Dinh Độc Lập.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 6

MC Huyền Trang "Mù Tạt" khoe bụng bầu bên ông xã - cầu thủ Đức Huy.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 7

Ca sĩ Hòa Minzy tự gọi mình là nàng tiên cá.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 8

Cặp tình nhân tin đồn Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh khoe sắc khi diện trang phục truyền thống Thái Lan.

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 9

Bước sang tuổi mới, người mẫu Quỳnh Thư cho biết con người hiện tại là phiên bản hoàn hảo nhất của cô - "xinh đẹp, trưởng thành và yêu đời hơn".

Ảnh sao 6/10: &#39;Công chúa hàng hiệu&#39; Tiên Nguyễn &#39;quẩy&#39; cùng em dâu tương lai - 10

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - mặc bikini khoe bụng bầu em bé thứ 5.

Bộ sưu tập nhẫn kim cương hơn 2,5 tỷ đồng của Tiên Nguyễn
Bộ sưu tập nhẫn kim cương hơn 2,5 tỷ đồng của Tiên Nguyễn

Rich kid Tiên Nguyễn thường phối nhiều nhẫn kim cương của Cartier và Tiffany & Co., Messika, giá hơn 2,5 tỷ đồng, mỗi khi xuất hiện.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 23:29 PM (GMT+7)
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