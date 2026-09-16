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Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp

Sự kiện: Sao Việt

Mai Ngọc nói cô tự hào vì người mẹ trẻ trung, ăn mặc thời trang; Midu khoe nhan sắc trong trẻo.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 1

Mai Ngọc khoe mẹ gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp, sành điệu. MC nói từ khi sinh con trai, cô càng hiểu và thương mẹ, muốn dành cho bà nhiều thời gian hơn.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 2

Midu khoe nhan sắc ngọt ngào.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 3

Đạo diễn Bùi Như Lai tham gia một buổi hội thảo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 4

Các con của diễn viên Mạnh Trường quây quần mừng sinh nhật con gái lớn, bé Chíp, tròn 17 tuổi.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 5

Người thân, đồng nghiệp đến bệnh viện thăm diễn viên Bảo Bảo - á quân 'Cười xuyên Việt 2020' - tỉnh lại sau một tuần hôn mê.

Anh nhập viện hôm 9/9, được chẩn đoán nghi viêm màng não hoặc lao màng não, từng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 6

Jack nghỉ dưỡng trên bãi biển.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 7

MC Hoàng Oanh tham gia buổi chia sẻ kiến thức về kỹ năng nói trước công chúng cùng các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 8

Ca sĩ Yến Nhi khoe kiểu tóc mới.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 9

Đại gia đình diễn viên Diệu Hương (bìa trái) cùng đi chơi mừng sinh nhật cô.

Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp - 10

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đưa mẹ đi du lịch Hà Nội.

Ảnh cưới của Hoài Lâm và cô dâu kém 9 tuổi
Ảnh cưới của Hoài Lâm và cô dâu kém 9 tuổi

Ca sĩ Hoài Lâm liên tục dành cho vị hôn thê sinh năm 2004 những cử chỉ tình tứ khi cả hai chụp ảnh cưới.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 23:57 PM (GMT+7)
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