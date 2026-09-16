Ảnh sao 16/9: MC Mai Ngọc khoe mẹ U60 trẻ đẹp

Mai Ngọc khoe mẹ gần 60 tuổi vẫn trẻ đẹp, sành điệu. MC nói từ khi sinh con trai, cô càng hiểu và thương mẹ, muốn dành cho bà nhiều thời gian hơn.

Midu khoe nhan sắc ngọt ngào.

Đạo diễn Bùi Như Lai tham gia một buổi hội thảo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Các con của diễn viên Mạnh Trường quây quần mừng sinh nhật con gái lớn, bé Chíp, tròn 17 tuổi.

Người thân, đồng nghiệp đến bệnh viện thăm diễn viên Bảo Bảo - á quân 'Cười xuyên Việt 2020' - tỉnh lại sau một tuần hôn mê.

Anh nhập viện hôm 9/9, được chẩn đoán nghi viêm màng não hoặc lao màng não, từng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Jack nghỉ dưỡng trên bãi biển.

MC Hoàng Oanh tham gia buổi chia sẻ kiến thức về kỹ năng nói trước công chúng cùng các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Ca sĩ Yến Nhi khoe kiểu tóc mới.

Đại gia đình diễn viên Diệu Hương (bìa trái) cùng đi chơi mừng sinh nhật cô.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đưa mẹ đi du lịch Hà Nội.