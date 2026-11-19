Vợ chồng Bảo Thy hốt hoảng khi phát hiện con kỳ đà khổng lồ trong công viên ở Singapore là thật.

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Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và ông xã kỷ niệm 4 năm kết hôn.

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Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga (trái) đăng ảnh thân thiết bên Thùy Dung và chú thích: "Một ngày tươi đẹp".

Năm 2015, Phương Nga bị cáo buộc đồng phạm với bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung trong vụ án chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ. Hai cô gái bị tạm giam hơn hai năm trước khi được tại ngoại vào ngày 29/6/2017. Đầu tháng 2/2019, Phương Nga - Thùy Dung được khôi phục toàn bộ quyền công dân sau khi Công an TP HCM đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can cho đôi bạn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó đến nay, Phương Nga thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên Thùy Dung và nói biết ơn cô bạn tri kỷ luôn đồng hành, gắn bó hơn 15 năm qua.

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Ảnh: FBNV