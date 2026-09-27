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Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu

Sự kiện: Sao Việt

Bảo Anh đưa con gái Misumi đi biển; Puka - Gin Tuấn Kiệt rước đèn Trung thu cùng con gái; Hà Hồ sắc lạnh dự Milan Fashion Week...

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 1

Gia đình năm thành viên của Khánh Thi - Phan Hiển cùng bộc lộ tình yêu với nhảy múa.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 2

Ngọc Trinh diện đầm đỏ, khoe da trắng nuột nà khi mừng sinh nhật tuổi 37.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 3

Hồ Ngọc Hà diện cả 'cây' denim cùng áo khoác lông cá tính, khoe vẻ sắc lạnh khi dự show Gucci ở Milan Fashion Week.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 4

Sara Lưu - bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh - hé lộ ảnh khoe bụng bầu sau khi chào đón hai bé gái sinh đôi.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 5

Mai Hồ đưa con gái đi chơi Trung thu. Mẹ con người đẹp được khen nhan sắc 'đẹp đều'.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 6

Đàm Thu Trang khoe hai con Suchin - Sutin có gương mặt giống nhau như cùng 'đúc từ một khuôn'.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 7

Bảo Anh hôn con gái Misumi trên bãi biển. Lên ba tuổi, nhóc tì có đôi chân dài được thừa hưởng từ mẹ.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 8

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón Trung thu cùng con gái. Bé Anya được bố mẹ đặt biệt danh 'vitamin hề hước' của gia đình vì nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh, dễ thương.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 9

Sĩ Thanh diện bikini siêu nhỏ, tôn da rám nắng và thân hình gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển.

Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu - 10

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 23:48 PM (GMT+7)
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