Ảnh sao 27/9: Puka - Gin Tuấn Kiệt cho con gái phá cỗ Trung thu

Gia đình năm thành viên của Khánh Thi - Phan Hiển cùng bộc lộ tình yêu với nhảy múa.

Ngọc Trinh diện đầm đỏ, khoe da trắng nuột nà khi mừng sinh nhật tuổi 37.

Hồ Ngọc Hà diện cả 'cây' denim cùng áo khoác lông cá tính, khoe vẻ sắc lạnh khi dự show Gucci ở Milan Fashion Week.

Sara Lưu - bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh - hé lộ ảnh khoe bụng bầu sau khi chào đón hai bé gái sinh đôi.

Mai Hồ đưa con gái đi chơi Trung thu. Mẹ con người đẹp được khen nhan sắc 'đẹp đều'.

Đàm Thu Trang khoe hai con Suchin - Sutin có gương mặt giống nhau như cùng 'đúc từ một khuôn'.

Bảo Anh hôn con gái Misumi trên bãi biển. Lên ba tuổi, nhóc tì có đôi chân dài được thừa hưởng từ mẹ.

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón Trung thu cùng con gái. Bé Anya được bố mẹ đặt biệt danh 'vitamin hề hước' của gia đình vì nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh, dễ thương.

Sĩ Thanh diện bikini siêu nhỏ, tôn da rám nắng và thân hình gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển.

Tiên Nguyễn ôn lại khoảnh khắc hạnh phúc hai năm trước, khi cô được ông xã Justin Cohen cầu hôn bất ngờ tại Paris.