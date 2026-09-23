Ảnh sao 23/9: Con gái Ngô Thanh Vân dạn dĩ trong lần đầu du lịch đường dài

Đăng hình cùng ông xã Phát Nguyễn và quý tử, á hậu Quỳnh Châu chú thích: "Ba mẹ đi chơi vui, còn con có vui không thì không biết".

Diễn viên Midu lên đồ đón Trung thu sớm.

NSƯT Hoài Linh rạng rỡ bên em trai - ca sĩ Dương Triệu Vũ - trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu.

Gia đình Ngô Thanh Vân lưu lại kỷ niệm trên hành trình road trip tại Na Uy.

Đông đảo khán giả khen bé Gạo dạn dĩ, ngoan ngoãn trong chuyến du lịch dài ngày lúc mới 13 tháng tuổi. Trong khi đó, diễn viên 8X và ông xã Huy Trần được ví như "bố mẹ siêu nhân" nhờ sức khỏe dẻo dai và chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Hoa hậu H'Hen Niê "gần như cạn sạch năng lượng" khi rời set quay lúc 7h30 sáng, sau một ngày làm việc ròng rã từ 10h sáng hôm trước.

Ca sĩ Diệp Lâm Anh cho biết cô và cựu người mẫu Đàm Thu Trang, stylist Pông Chuẩn "16 năm vẫn thế".

Doanh nhân Cường Đôla bày tỏ: "Đón con là một niềm vui khó tả lắm anh em. Con cũng vui mà ba cũng vui".

Ca sĩ Thiều Bảo Trang chúc mừng sinh nhật em gái Thiều Bảo Trâm: "Happy birthday cục vàng. Mãi ồn ào xì xào bên nhau".

Doanh nhân 31 tuổi Nguyễn Hoàng Việt - thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim - đồng hành bạn gái khi cô chụp ảnh tại Huế.

Gặp lại HLV Mai Đức Chung sau 18 năm, thủ môn Lê Giang Patrik bày tỏ biết ơn vì "nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của chú", anh đã thực hiện được một trong những giấc mơ lớn nhất.

Ảnh: FBNV