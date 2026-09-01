Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị

Diễn viên Midu và chồng - thiếu gia Minh Đạt - chọn một quán cà phê yên tĩnh để tận hưởng thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ lễ.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh sang Nhật Bản, tham gia giai đoạn 2 khóa học HLV bằng A, gồm phần lý thuyết và thực hành tại JFA (Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản).

Minh Triệu - Minh Tú hẹn nhau ăn tối, vô tình mặc trang phục đồng điệu.

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Quý đón con gái đầu lòng, bé Phô Mai.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đưa mẹ vợ đi ăn tối. Hiện bà sống cùng gia đình anh để phụ chăm sóc các cháu.

Diễn viên Trường Giang và ca sĩ Ngô Kiến Huy thưởng thức món ăn đường phố khi ghi hình chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm.

Người mẫu Võ Hoàng Yến khoe con gái 2 tuổi điệu đà, quấn mẹ.

Chibi Hoàng Yến tạo hình gợi cảm.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đi biển nghỉ lễ, tạo dáng trong bộ trang phục phóng khoáng.

MC Hoàng Oanh khoe vòng eo săn chắc khi tham gia buổi fancon của ca sĩ Ái Phương. Người đẹp gần đây được chú ý hơn với thông tin hẹn hò thủ môn Lê Giang Patrik.

Vợ chồng ca sĩ Sỹ Luân đưa mẹ đi chùa nhân dịp lễ Vu Lan.