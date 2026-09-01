Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Midu dành thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ lễ 2/9; Lê Công Vinh sang Nhật tập huấn.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 1

Diễn viên Midu và chồng - thiếu gia Minh Đạt - chọn một quán cà phê yên tĩnh để tận hưởng thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ lễ.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 2

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh sang Nhật Bản, tham gia giai đoạn 2 khóa học HLV bằng A, gồm phần lý thuyết và thực hành tại JFA (Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản).

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 3

Minh Triệu - Minh Tú hẹn nhau ăn tối, vô tình mặc trang phục đồng điệu.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 4

Vợ chồng diễn viên Huỳnh Quý đón con gái đầu lòng, bé Phô Mai.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 5

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đưa mẹ vợ đi ăn tối. Hiện bà sống cùng gia đình anh để phụ chăm sóc các cháu.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 6

Diễn viên Trường Giang và ca sĩ Ngô Kiến Huy thưởng thức món ăn đường phố khi ghi hình chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 7

Người mẫu Võ Hoàng Yến khoe con gái 2 tuổi điệu đà, quấn mẹ.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 8

Chibi Hoàng Yến tạo hình gợi cảm.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 9

Hoa hậu Lương Thùy Linh đi biển nghỉ lễ, tạo dáng trong bộ trang phục phóng khoáng.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 10

MC Hoàng Oanh khoe vòng eo săn chắc khi tham gia buổi fancon của ca sĩ Ái Phương. Người đẹp gần đây được chú ý hơn với thông tin hẹn hò thủ môn Lê Giang Patrik.

Ảnh sao 1/9: Midu và chồng thiếu gia tận hưởng kỳ nghỉ theo cách giản dị - 11

Vợ chồng ca sĩ Sỹ Luân đưa mẹ đi chùa nhân dịp lễ Vu Lan.

Cuộc sống lứa đôi của Midu và chồng doanh nhân
Cuộc sống lứa đôi của Midu và chồng doanh nhân

Diễn viên Midu cho biết từng muốn giải nghệ ở tuổi 35, nhưng lấy lại đam mê với phim ảnh nhờ chồng - doanh nhân Minh Đạt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 22:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN