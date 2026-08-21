Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh

Ca sĩ Mỹ Tâm được khen trẻ trung, sành điệu khi hát trên sân khấu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, Quốc Thiên, Dương Mỹ Linh (từ phải qua) gặp nhau tại Mỹ.

Á hậu Trúc Diễm tôn nhan sắc ngọt ngào trong loạt hình mới.

Cặp uyên ương Việt Anh - Quỳnh Nga thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách thời trang đối lập.

Ca sĩ Hiền Thục cho rằng "tình yêu - với tuổi trẻ hay tuổi già - cũng đều là gánh nặng".

Ca sĩ Nhật Kim Anh mừng sinh nhật cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - thần tượng của con trai cô.

"Chị đẹp" Huyền Baby lên đồ đi gặp hội bạn.

Diễn viên Angela Phương Trinh khoe diện mạo "chuẩn men" sau khi cắt tóc.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng bên chồng con tại Phuket, Thái Lan.

Người mẫu Minh Tú mặc bikini khoe đường cong trên biển.

Ảnh: FBNV