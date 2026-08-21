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Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh

Sự kiện: Sao Việt Mỹ Tâm

Quỳnh Nga mặc bra top cúp ngực sánh đôi Việt Anh; Trúc Diễm khoe nhan sắc ngọt ngào; Angela Phương Trinh 'chuẩn men' sau khi cắt tóc.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 1

Ca sĩ Mỹ Tâm được khen trẻ trung, sành điệu khi hát trên sân khấu.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 2

Hoa hậu Hà Kiều Anh, Quốc Thiên, Dương Mỹ Linh (từ phải qua) gặp nhau tại Mỹ.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 3

Á hậu Trúc Diễm tôn nhan sắc ngọt ngào trong loạt hình mới.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 4

Cặp uyên ương Việt Anh - Quỳnh Nga thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách thời trang đối lập.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 5

Ca sĩ Hiền Thục cho rằng "tình yêu - với tuổi trẻ hay tuổi già - cũng đều là gánh nặng".

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 6

Ca sĩ Nhật Kim Anh mừng sinh nhật cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - thần tượng của con trai cô.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 7

"Chị đẹp" Huyền Baby lên đồ đi gặp hội bạn.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 8

Diễn viên Angela Phương Trinh khoe diện mạo "chuẩn men" sau khi cắt tóc.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 9

Ca sĩ Phương Trinh Jolie tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng bên chồng con tại Phuket, Thái Lan.

Ảnh sao 21/8: Quỳnh Nga sexy bên Việt Anh - 10

Người mẫu Minh Tú mặc bikini khoe đường cong trên biển.

Ảnh: FBNV

Quỳnh Nga: 'Việt Anh nghiêm túc xây dựng gia đình hơn tôi'
Quỳnh Nga: 'Việt Anh nghiêm túc xây dựng gia đình hơn tôi'

Diễn viên Quỳnh Nga cho biết Việt Anh luôn tỏ ra nghiêm túc với chuyện xây dựng gia đình, từng tỏ ý giận dỗi vì bạn gái không chịu công khai.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 23:37 PM (GMT+7)
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