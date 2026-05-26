Tin showbiz 24h: Quách Tuấn Du tới bệnh viện xét nghiệm ma túy, dàn sao mừng sinh nhật Hà Kiều Anh

Quách Tuấn Du chủ động tới bệnh viện xét nghiệm ma túy

Chiều 25/5, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ về việc anh đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện xét nghiệm ma túy cùng một người đồng nghiệp. Sau khi nhận kết quả, nam ca sĩ còn livestream để công khai toàn bộ thông tin với khán giả.

Quách Tuấn Du đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm ma túy. (Ảnh: FBNV)

Theo kết quả được Quách Tuấn Du đăng tải, anh âm tính với tất cả các chất kích thích nằm trong danh mục sàng lọc.

Nam ca sĩ cho biết anh quyết định đi xét nghiệm nhằm giúp người thân và khán giả yên tâm hơn giữa những thông tin gây xôn xao thời gian qua. Quách Tuấn Du chia sẻ mẹ anh đã rất lo lắng cho con trai suốt nhiều ngày, vì vậy anh chủ động đến bệnh viện kiểm tra và nhận kết quả để trấn an gia đình.

Dàn sao dự sinh nhật Hoa hậu Hà Kiều Anh

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 50. Chị mời nhiều bạn bè thân thiết tới dự, trong đó có ca sĩ Quang Dũng, diva Hồng Nhung, vợ chồng "bà trùm hoa hậu" Kim Dung, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà...

Quang Dũng và Hồng Nhung dự sinh nhật của Hoa hậu Hà Kiều Anh. (Ảnh: FBNV)

Hà Kiều Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 và trở thành một trong những nhan sắc nổi bật của showbiz Việt suốt nhiều năm qua. Cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007, hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba người con gồm hai con trai Vương Khang, Vương Khôi và cô con gái út Viann. Bước sang tuổi 50, nàng hậu vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng thần thái sang trọng.

Ngô Thanh Vân khoe ảnh gặp G-Dragon

Mới đây, "đả nữ" Ngô Thanh Vân vừa tham gia sự kiện của thương hiệu Chanel diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này quy tụ nhiều ngôi sao Hàn Quốc, trong đó có nam rapper đình đám G-Dragon.

Ngô Thanh Vân khoe hình chụp chung với G-Dragon. (Ảnh: FBNV)

Tại đây, Ngô Thanh Vân trò chuyện và chụp ảnh chung với G-Dragon, thần tượng nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn. Nữ diễn viên khen ngợi ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc dễ thương.

Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân tập trung cho việc chăm sóc gia đình nhỏ sau khi sinh con gái. Đây là hoạt động giải trí hiếm hoi cô tham dự.