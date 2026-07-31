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Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật quây quần bên con trai và hai con gái song sinh; ca sĩ Hồng Ngọc được khen quyến rũ so với tuổi U50.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 1

Thu Trang - Tiến Luật hạnh phúc khi con trai lớn về nhà sau chuyến du học hè và cả nhà được đoàn tụ. Cặp diễn viên gần đây công khai có hai con gái song sinh sau hơn một tuổi sau thời gian giấu kín. Nữ nghệ sĩ thấy rất vui khi được nhiều khán giả chúc phúc cho gia đình mình.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 2

Diễn viên Kim Thư thu hút chú ý khi đăng ảnh hai con trai dự sinh nhật trên du thuyền của Hạt Dẻ, con gái út nhà MC Quyền Linh.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 3

Quế Vân diện corset cắt khoét gợi cảm khi dự sinh nhật của MC Ngô Mai Phương.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 4

Ca sĩ Hồng Ngọc được khen quá trẻ so với tuổi 47 khi khoe ảnh diện áo tắm ở Cancun (Mexico).

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 5

Hari Won thu hút hơn 10 nghìn lượt thích với phong cách 'gái miền Tây'.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 6

Kỳ Duyên đăng khoảnh khắc sánh đôi Thiên Ân tại một sự kiện và viết: "Ưng bộ đồ nhưng ưng bạn kế bên nhiều hơn". Nhiều người nhận xét Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng táo bạo trong việc công khai tình cảm với người tình đồng giới.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 7

Hoa hậu Tiểu Vy khoe eo thon, chân dài trong chuyến nghỉ hè ở Hội An.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 8

Ca sĩ Văn Mai Hương ví mình là "mực một nắng" trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Yên cũ (nay là Đắc Lắk).

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 9

Con, cháu quây quần mừng sinh nhật bà xã nghệ sĩ Bảo Quốc.

Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con - 10

Phương Linh được nhiều khán giả khen dễ thương khi du lịch ở Trung Quốc.

Ảnh: FBNV

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/07/2026 00:06 AM (GMT+7)
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