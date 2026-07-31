Ảnh sao 31/7: Thu Trang - Tiến Luật khoe hạnh phúc bên ba con

Thu Trang - Tiến Luật hạnh phúc khi con trai lớn về nhà sau chuyến du học hè và cả nhà được đoàn tụ. Cặp diễn viên gần đây công khai có hai con gái song sinh sau hơn một tuổi sau thời gian giấu kín. Nữ nghệ sĩ thấy rất vui khi được nhiều khán giả chúc phúc cho gia đình mình.

Diễn viên Kim Thư thu hút chú ý khi đăng ảnh hai con trai dự sinh nhật trên du thuyền của Hạt Dẻ, con gái út nhà MC Quyền Linh.

Quế Vân diện corset cắt khoét gợi cảm khi dự sinh nhật của MC Ngô Mai Phương.

Ca sĩ Hồng Ngọc được khen quá trẻ so với tuổi 47 khi khoe ảnh diện áo tắm ở Cancun (Mexico).

Hari Won thu hút hơn 10 nghìn lượt thích với phong cách 'gái miền Tây'.

Kỳ Duyên đăng khoảnh khắc sánh đôi Thiên Ân tại một sự kiện và viết: "Ưng bộ đồ nhưng ưng bạn kế bên nhiều hơn". Nhiều người nhận xét Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng táo bạo trong việc công khai tình cảm với người tình đồng giới.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe eo thon, chân dài trong chuyến nghỉ hè ở Hội An.

Ca sĩ Văn Mai Hương ví mình là "mực một nắng" trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Yên cũ (nay là Đắc Lắk).

Con, cháu quây quần mừng sinh nhật bà xã nghệ sĩ Bảo Quốc.

Phương Linh được nhiều khán giả khen dễ thương khi du lịch ở Trung Quốc.

Ảnh: FBNV