Phim 'Ngộ Không đại thánh' ế khách

Theo Jimu News, ngày 29/7, đại diện công ty phát hành cho biết rút tác phẩm do suất chiếu ít, không tạo được hiệu ứng truyền miệng với khán giả. Công ty sản xuất, phát hành hiện bàn bạc tìm giai đoạn thích hợp để đưa tác phẩm tiếp cận nhiều khán giả hơn, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ.

Phim ra mắt ngày 24/7, doanh thu 150 nghìn nhân dân tệ (582 triệu đồng, tương đương 22.000 USD). Tác phẩm cạnh tranh Kungfu nữ túc của đạo diễn Châu Tinh Trì và Spider-Man: Brand New Day, Bát tiên. Kungfu nữ túc hiện dẫn đầu đường đua phim hè, với 2,1 tỷ nhân dân tệ (310 triệu USD).

Cảnh trong "Ngộ Không đại thánh". Ảnh: Weibo

Phim do công ty của Trung Quốc, Mỹ và Italy sản xuất, tổng đạo diễn là Sơn Cảng. Cải biên tiểu thuyết thần thoại Tây du ký, câu chuyện tập trung giai đoạn Tôn Ngộ Không từ con khỉ đá trở thành Tề Thiên Đại Thánh, khắc họa quá trình nhân vật trưởng thành.

Hoạt hình nhấn vào những đoạn như Ngộ Không bị hãm hại, thống lĩnh Hoa Quả Sơn và đại náo cung đình. Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét kịch bản cũ, thiếu ý tưởng và thông điệp hấp dẫn. Một số ít cho rằng hoạt hình hợp đối tượng khán giả nhi đồng.

Tạo hình Ngộ Không trong phim. Ảnh: Weibo

Câu chuyện Tây du ký được chuyển thể thành hàng trăm phim điện ảnh, truyền hình, có những tác phẩm trở thành kinh điển trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, như Tây du ký 1886 (đạo diễn Dương Khiết), Đại thoại Tây du (Lưu Trân Vĩ đạo diễn, Châu Tinh Trì đóng chính).

Trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân, thời Minh, Tôn Ngộ Không là một con khỉ được sinh ra từ tảng đá. Sau khi đại náo thiên đình, khỉ bị Phật tổ giam cầm dưới một ngọn núi để chờ hòa thượng Đường Tăng giải thoát, từ đó Ngộ Không thành đồ đệ của Đường Tăng, phò tá sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thầy trò Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn mới có được chân kinh.