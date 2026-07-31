Quyền Linh làm tiệc trên du thuyền mừng sinh nhật con gái

Buổi tiệc mừng tuổi mới Hạt Dẻ được diễn ra trên du thuyền có hành trình đi dọc sông Sài Gòn, trong khoảng 90 phút. Đây là món quà Quyền Linh dành tặng con gái út sau khi tốt nghiệp trung học hồi tháng 6.

Chứng kiến từng bước trưởng thành của con gái, Quyền Linh xúc động bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của Hạt Dẻ, chúc con gái yêu của ba mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ba thương con nhiều lắm".

Trong buổi tiệc, Hạt Dẻ diện đầm hồng bồng bềnh như công chúa. Lọ Lem (phải) - chị gái của Hạt Dẻ - rạng rỡ mừng sinh nhật em.

Hai con gái của Quyền Linh vốn có mối quan hệ khăng khít, luôn yêu thương và đùm bọc nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hạt Dẻ dự định học cùng trường đại học với chị.

Nhiều bạn bè thân thiết của Hạt Dẻ từ nhỏ đến lớn góp mặt trong buổi tiệc.

Dollar (bìa trái) và Euro - hai con trai của diễn viên Kim Thư và đạo diễn Phước Sang - đến chúc mừng tuổi 18 của Hạt Dẻ.

Dollar và Euro thân thiết với hai con gái của Quyền Linh, chơi chung từ bé do trạc tuổi nhau. Các 'cậu ấm cô chiêu' còn thường xuyên rủ nhau đi chơi thể thao.

Con gái của diễn viên Lê Hóa - Emma Lê (thứ ba trái sang) - chơi thân nhiều năm với Hạt Dẻ, Lọ Lem cũng như hai con trai của Kim Thư. Họ thường xuyên rủ nhau ăn uống, cà phê.

Hạt Dẻ chụp ảnh cùng người bạn trong lúc ngắm cảnh thành phố trên du thuyền.

Không gian buổi tiệc được trang trí với nhiều hoa tươi, bóng bay tông hồng - trắng chủ đạo. Các khách mời chủ yếu diện trang phục dạ hội trẻ trung, cùng thưởng thức bữa tiệc với thực đơn kiểu châu Âu.

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2008, là con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô cùng chị gái Lọ Lem được khán giả quan tâm nhờ ngoại hình sáng. Hồi tháng 6, cô tốt nghiệp THPT, chuẩn bị vào đại học.

Chia sẻ về con gái, Quyền Linh mong con sẽ luôn hạnh phúc và cuộc đời có nhiều niềm vui. Nghệ sĩ mong hai con có tuổi trẻ bình yên, được học tập và trải nghiệm đúng với lứa tuổi trước khi đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai.