Ảnh sao 30/8: Giáng My khoe ảnh thời trẻ

Hoa hậu Giáng My tiết lộ ảnh đen trắng thời còn học Nhạc viện, thu hút sự chú ý với mái tóc ngắn và diện mạo thanh thoát. Cô viết: "Chắc cần xuống 7 kg thì mới có lại được chiếc mũi cao và cái cổ cao thanh như vậy", đồng thời thích thú khi nhìn lại kiểu tóc từng để khi còn trẻ.

Ca sĩ MONO xuất hiện cùng bố mẹ tại Huế sau khi thực hiện MV Công tử văn thơ tại Đại nội. Nam ca sĩ cho biết xúc động khi được trao vai trò Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, với nhiệm kỳ dự kiến 5 năm.

Anh nói muốn dùng âm nhạc và góc nhìn của người trẻ để đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế.

Soobin Hoàng Sơn đăng tải khoảnh khắc biểu diễn tại chương trình Kingdom ở Quảng Ninh trong đêm mưa. Ca sĩ cảm ơn khán giả và hẹn gặp lại vào tháng 9.

Diễn viên Kha Ly đưa con gái Lita dự tiệc, chúc người hâm mộ ngủ ngon.

Ca sĩ Thùy Chi hóa thân thành cô gái miền Tây với áo bà ba, khăn rằn. Hình ảnh gợi nhắc MV Yêu lắm miền Tây, sản phẩm cô từng ra mắt trước đó.

Diễn viên Cát Tường trong chuyến du lịch Hokkaido, Nhật Bản. Cô diện trang phục nổi bật giữa khung cảnh hoa nhiều màu sắc và hỏi khán giả yêu thích sắc đỏ, vàng hay trắng.

Trấn Thành khoe hậu trường quay phim Tết Em 2027, hé lộ đang "đi hành nghề" và hỏi khán giả có mong chờ tác phẩm hay không.

Trong khi đó, Hari Won xuất hiện tại trường quay Siêu tài năng nhí mùa 5, kêu gọi khán giả theo dõi vòng bán kết 4, nơi các thí sinh nhí trong Top 10 tranh tài.

Myra Trần đăng ảnh đi hát cùng Đàm Vĩnh Hưng. Cô gọi nam ca sĩ là "chú", thể hiện tình cảm thân thiết với đàn anh.

Ca sĩ Thanh Ngọc đăng ảnh cùng Nguyên Vũ trong khu vực dành cho nghệ sĩ trước giờ biểu diễn. Cô hài hước kể sau khi chụp ảnh, cả hai "mạnh ai nấy xách guốc chạy".

Diễn viên Ốc Thanh Vân hội ngộ nghệ sĩ Hồng Vân tại Melbourne, Australia. Cô đăng ảnh cùng đàn chị và giới thiệu hoạt động của vở Người vợ ma tại Australia.