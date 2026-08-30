Điểm chung của 2 mỹ nhân đóng vai hoàng hậu đang gây sốt màn ảnh Việt

Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hải Yến nhận được nhiều quan tâm khi vừa có dịp hội ngộ trong một sự kiện. Đây là lần hiếm hoi trong showbiz Việt khi hai mỹ nhân đình đám cùng đóng hoàng hậu đọ sắc trong một khoảnh khắc đời thực.

Tăng Thanh Hà và Đỗ Thị Hải Yến hội ngộ sau nhiều năm.

Theo đó, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án phim Hoàng hậu cuối cùng và Đỗ Thị Hải Yến đóng vai diễn Hoàng hậu Dương Vân Nga ở Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Không chỉ cùng đóng vai hoàng hậu, hai mỹ nhân này còn có rất nhiều điểm chung.

Đỗ Thị Hải Yến đóng Hoàng hậu Dương Vân Nga

Trở lại màn ảnh sau một thập kỷ vắng bóng, nhân vật Hoàng hậu họ Dương của Đỗ Thị Hải Yến trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đóng vai trò quan trọng, gánh vác những nút thắt quan trọng của mạch truyện lịch sử.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nữ diễn viên đã gây ấn tượng với tạo hình chuẩn Hoàng hậu bước ra từ sử sách, thể hiện rõ khí chất uy nghi, điềm tĩnh và phong thái “mẫu nghi thiên hạ”. Sự kết hợp giữa trang phục cổ phong được đầu tư tỉ mỉ cùng nét diễn sắc sảo, chiều sâu tâm lý của Đỗ Thị Hải Yến mang đến một hình tượng Hoàng hậu Dương Vân Nga đầy thuyết phục.

Đỗ Thị Hải Yến đóng vai Hoàng hậu Dương Vân Nga.

Trước khi trở lại với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Đỗ Thị Hải Yến đã sở hữu một gia tài điện ảnh đồ sộ. Nữ diễn viên sinh năm 1982 từng là “nàng thơ” châu Á lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn quốc tế, đồng thời là nữ diễn viên quốc tịch Việt Nam đầu tiên và duy nhất đảm nhận vai nữ chính nói thoại tiếng Anh trong một bộ phim bom tấn của Hollywood.

Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật kinh điển, từng chinh chiến và gặt hái giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim quốc tế uy tín như Người Mỹ trầm lặng (2002), Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2009), Cánh đồng bất tận (2010)...

Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đóng vai nói tiếng Anh trong phim Hollywood.

Thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đỗ Thị Hải Yến bất ngờ rời xa màn ảnh. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với chồng doanh nhân và sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hải Yến bắt đầu trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Cuối năm 2023, cô tái xuất trong Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Ở tuổi ngoài 40, Đỗ Thị Hải Yến sở hữu nhan sắc mặn mà cùng thần thái điềm tĩnh. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở song cô vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ bên chồng con. Cuộc sống viên mãn của cô được khán giả ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc mặn mà ở tuổi U50.

Chia sẻ về vai diễn Hoàng hậu họ Dương, Đỗ Thị Hải Yến cho biết đây không phải nhân vật xuất hiện quá nhiều nhưng cô luôn dành sự trân trọng đặc biệt.

Nữ diễn viên tiết lộ từ khi nhận lời tham gia dự án, cô luôn cố gắng tiếp cận Hoàng hậu họ Dương bằng sự chân thành. Với Đỗ Thị Hải Yến, vai diễn cũng đánh dấu một lần trở lại đáng chú ý sau thời gian dài vắng bóng.

Tăng Thanh Hà đóng Hoàng hậu Nam Phương

Giống với Đỗ Thị Hải Yến, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Tăng Thanh Hà sau 13 năm. Đảm nhận một vai diễn lớn, nữ diễn viên cho biết cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật trước khi bấm máy.

Ngoài việc học lại nhịp làm việc của đoàn phim sau hơn một thập kỷ, nữ diễn viên còn tập đàn mỗi ngày và thường xuyên trao đổi với đạo diễn để hiểu tâm lý nhân vật.

Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh với vai Hoàng hậu Nam Phương.

Trước khi tái xuất, Tăng Thanh Hà được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Giai đoạn 2008-2009 chính là thời điểm cái tên Tăng Thanh Hà thực sự bùng nổ. Cô liên tiếp đảm nhận vai chính trong hai bộ phim đình đám của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như Bỗng dưng muốn khóc và Đẹp từng centimet.

Sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông với đôi mắt to sáng, sống mũi cao thanh tú và nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên sinh năm 1986 khiến khán giả không thể rời mắt bởi vẻ đẹp vừa nền nã vừa hiện đại.

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”.

Tương tự Đỗ Thị Hải Yến, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn và dừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2012. Kể từ đó, cô hoàn toàn tập trung chăm lo cho gia đình và phát triển việc kinh doanh.

Nhiều năm qua, vợ chồng Tăng Thanh Hà chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên cùng nhau du lịch để giữ gìn tình cảm.

Trong thời gian “ở ẩn”, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hôn nhân viên mãn và hình ảnh thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được những lời khen ngợi từ công chúng.

Trải qua 3 lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn, được nhiều khán giả ví là “ngọc nữ không tuổi”.

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40.

Sự trở lại của nữ diễn viên trong vai diễn mang tính biểu tượng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt thời gian tới.