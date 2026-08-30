Tuấn Hưng nói lý do sang Mỹ: “Tôi không rời đi để chạy trốn”

Tuấn Hưng: "Tôi đã đi qua thời kỳ đỉnh cao"

Mới đây, Tuấn Hưng đăng tải những chia sẻ về chặng đường sự nghiệp cũng như quyết định thay đổi môi trường sống của gia đình từ Việt Nam sang Mỹ. Nam ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận, sau gần 30 năm đứng trên sân khấu, thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của anh đã đi qua.

Theo nam ca sĩ, anh không buồn hay trốn tránh trước quy luật của thời gian. Gần ba thập kỷ được sống với đam mê, đứng trên sân khấu và nhận tình yêu từ khán giả đã là một món quà lớn đối với cuộc đời anh.

Tuấn Hưng cũng nhìn nhận sự xuất hiện ngày càng nổi bật của những nghệ sĩ trẻ cùng lớp khán giả mới là điều tất yếu. Theo anh, sân chơi dành cho thế hệ nghệ sĩ đi trước sẽ dần thu hẹp và đó là quy luật tự nhiên cần được đón nhận bằng sự tỉnh táo. Vì vậy, nam ca sĩ lựa chọn chậm lại thay vì cố níu giữ hào quang.

Ca sĩ Tuấn Hưng. (Ảnh: FBNV)

"Chậm lại không có nghĩa là dừng lại. Lùi lại càng không có nghĩa là bỏ cuộc. Ngọn lửa đam mê trong tôi chưa bao giờ tắt. Tôi vẫn sẽ hát, vẫn làm nghề và vẫn bước lên sân khấu khi còn được khán giả yêu thương. Chỉ là ở chặng đường này, tôi hiểu mình cần đặt gia đình vào một vị trí quan trọng hơn" - nam ca sĩ viết.

Một trong những lý do quan trọng khiến Tuấn Hưng lựa chọn thay đổi môi trường sống là mong muốn các con được trải nghiệm một cuộc sống tự lập hơn. Nam ca sĩ cho biết nhiều năm qua, gia đình có sự hỗ trợ của ông bà, người giúp việc và trợ lý. Khi thay đổi môi trường sống, các thành viên trong gia đình phải tự chăm sóc nhà cửa, sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm với nhau.

Theo Tuấn Hưng, đây cũng là một cách để các con hiểu rằng những điều mình đang có không phải lúc nào cũng là hiển nhiên.

“Nếu bố mẹ quen sống an nhàn, các con rất dễ lớn lên trong sự an nhàn ấy. Nếu mọi thứ đều có người chuẩn bị, sắp xếp và nâng đỡ, các con có thể vô tình xem những điều mình đang có là hiển nhiên”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng cho rằng điều anh muốn để lại cho các con không chỉ là một cuộc sống đầy đủ, mà quan trọng hơn là ý chí, khả năng thích nghi, tinh thần tự lập và lòng can đảm bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Nam ca sĩ ví sự thay đổi của gia đình như một “khóa huấn luyện” dành cho tất cả thành viên. Không còn quá nhiều sự hỗ trợ như trước, cả gia đình học cách tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày, từ chăm sóc nhà cửa đến phân chia công việc và cùng nhau vượt qua khó khăn.

“Mỗi trải nghiệm đều là một khóa học. Mỗi khó khăn đều cho chúng ta thêm kinh nghiệm và giúp ta nhìn thấy đúng hơn khả năng thật sự của chính mình”, anh nói.

Nam ca sĩ cũng nhắc lại việc bản thân từng trải qua những năm tháng không dễ dàng trong quá khứ. Vì thế, anh tin rằng những khó khăn hiện tại không phải điều mình không thể đối mặt.

Với Tuấn Hưng, đôi khi sự vất vả lại là cách để con người trưởng thành. Khi không còn mọi thứ được sắp đặt sẵn, mỗi người buộc phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh, hiểu mình đang có gì, thiếu gì và cần lựa chọn con đường nào.

“Tôi không rời đi để chạy trốn. Tôi không chậm lại vì đã hết khát vọng. Tôi chỉ đang lựa chọn một hành trình khác – thực tế hơn, nhiều trách nhiệm hơn và cần thiết hơn cho gia đình mình vào lúc này”, Tuấn Hưng khẳng định.

Nam ca sĩ cho rằng những lựa chọn hiện tại có thể chưa thể cho câu trả lời ngay lập tức. Anh cần thời gian để thích nghi với chặng đường mới, đồng thời tiếp tục duy trì công việc nghệ thuật theo cách phù hợp hơn.

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu với các thành viên Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn.Sau khi nhóm Quả Dưa Hấu giải tán, Tuấn Hưng bắt đầu sự nghiệp solo và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuấn Hưng được biết đến với giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn. Anh sở hữu loạt bản “hit” như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh…