Nghệ sĩ Hồng Sáp gần 90 tuổi vẫn ở nhà thuê 16 m2

Nghệ sĩ Hồng Sáp vừa đóng vai người mẹ tiễn con lên đường nhập ngũ trong phần thi tiểu phẩm của thí sinh Miss Charm Vietnam 2026, hôm 24/10. Bà cho biết thấy vui khi được trở lại sân khấu, khán giả khen diễn tốt. Ở tuổi gần 90, khi nhiều người đã nghỉ ngơi hoàn toàn, nữ nghệ sĩ vẫn nhận lời đóng phim, đi hát khi có dịp.

"Tôi chỉ mong trời còn thương, cho sức khỏe để theo nghề, có thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống", bà nói.

Hiện Hồng Sáp sống cùng con trai và cháu nội trong nhà trọ 16 m2, tiền thuê do nghệ sĩ Bình Tinh - trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long hỗ trợ. Bà từng được một suất vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM nhưng từ chối, vì muốn ở gần chăm cháu. Dù tuổi cao, bà vẫn tự lo phần lớn việc sinh hoạt, từ đi lại đến chuẩn bị bữa ăn.

Hồng Sáp diễn xuất tại trong tiểu phẩm của thí sinh Miss Charm Vietnam. Ảnh: BTC Miss Charm Vietnam

Cuộc sống khó khăn khiến nghệ sĩ tính toán kỹ từng khoản chi. Bà kể nhiều hôm ra chợ mua cá kho hoặc một miếng sườn nấu sẵn, giá 15.000-30.000 đồng, về ăn cùng con cháu. Mỗi bữa, bà nấu khoảng hai lon gạo cho cả nhà ba người. Quần áo bà mặc phần lớn do người khác cho. Bà không giấu chuyện thiếu thốn, nhưng vẫn cố xoay xở vì không muốn phiền ai.

Hồng Sáp buồn vì ở tuổi này vẫn chưa có nhà riêng, nhiều năm phải sống trong những căn phòng trọ chật chội. Điều khiến bà chạnh lòng không phải chuyện tài sản, mà là mong muốn có một nơi ở ổn định sau gần trọn đời theo nghề hát. Dù vậy, bà cho rằng ở tuổi này, ước mơ ấy có lẽ đã quá muộn.

"Bây giờ tôi gần 90 tuổi rồi, đã gần đất xa trời, làm sao còn ước nhà cửa nữa", bà bày tỏ.

Nhìn lại cuộc đời, Hồng Sáp có đôi chút tiếc nuối về lựa chọn tình cảm thời trẻ. Bà kể từng được một người khá giả thương, ngỏ ý cưới. Nhưng vì sợ lấy người ngoài nghề sẽ phải bỏ sân khấu, bà chọn gắn bó với người trong giới nghệ thuật, hai vợ chồng cùng chật vật mưu sinh. Đến khi về già vẫn còn vất vả, bà mới nghĩ nếu ngày ấy lựa chọn khác, có lẽ hoàn cảnh hôm nay đã đổi thay.

Giờ đây, bà không mong danh tiếng hay cuộc sống sung túc. "Tôi chỉ mong có sức sống qua ngày đoạn tháng, Bình Tinh lo cho chỗ ở, có chỗ che nắng che mưa vậy thôi", nghệ sĩ nói.

Hồng Sáp trong căn nhà trọ cách đây vài năm. Ảnh: NVCC

Hồng Sáp tên thật là Bùi Hồng Sáp, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Năm tám tuổi, bà theo cha mẹ vào Nam, từ đó gắn bó với các đoàn hát, những chuyến lưu diễn và sân khấu cải lương. Bà thường đóng vai người già, các vai phản diện có tạo hình xấu xí, nổi bật là vai dì ghẻ trong vở cải lương Hồ Quảng Tấm Cám. Đến nay, bà vẫn nhớ những lần khán giả giận vì nhân vật quá ác, có người gặp bà ngoài đường còn buông lời trách móc.

Những năm tháng làm nghề cho bà nhiều kỷ niệm. Khi tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép biểu diễn thường xuyên, thu nhập của bà ngày càng eo hẹp.

Người quan tâm, giúp đỡ gia đình bà nhiều nhất những năm qua là nghệ sĩ Bình Tinh. Ngoài tiền thuê nhà, mỗi khi đoàn Huỳnh Long có suất diễn, Bình Tinh vẫn trả cho bà vài trăm nghìn đồng một đêm.

Khoản hỗ trợ ấy giúp bà bớt gánh nặng chi phí, là chỗ dựa để tiếp tục sống cùng con cháu. Trước đó, bà từng được diễn viên Thương Tín cùng nhiều đồng nghiệp tổ chức đêm nhạc gây quỹ. Thỉnh thoảng ra đường, bà vẫn được khán giả nhận ra, có người thương tình biếu ít tiền để ăn uống.

Hồng Sáp trên màn ảnh. Ảnh: NVCC