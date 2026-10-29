Ca sĩ Võ Hạ Trâm theo bố đi tu tập

Chuyến cộng tu diễn ra tại chùa Quan Thế Âm (khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng). Bố Võ Hạ Trâm xuất gia năm 2017, hiện tu hành tại chùa Di Lặc (TP HCM). Ông từng chủ trì nhiều lễ cầu an tại đây và ở nhiều chùa trên cả nước. Khi biết bố cùng các Phật tử tổ chức lễ cầu an ở Lâm Đồng, ca sĩ sắp xếp công việc để tham gia.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm và bố trong chuyến cộng tu tại Lâm Đồng.

Theo Võ Hạ Trâm, chuyến đi đặc biệt vì cô không chỉ được đồng hành với bố mà còn cùng những đồng nghiệp quan tâm đến tu tập và đời sống tinh thần. Nhật Kim Anh cho biết cô thấy hoan hỉ, "được khóc, được cười" khi nghe những bài pháp của đại đức Thích Minh Đạt. Trong ba ngày, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều chia sẻ bổ ích từ chư tăng.

Võ Hạ Trâm chịu ảnh hưởng nhiều từ bố trên con đường tu tập. Vào dịp lễ, Tết, cô cùng mẹ và các chị em thường đến chùa thăm ông. Dù đã xuất gia, ông vẫn sắp xếp thời gian có mặt trong những dịp quan trọng của gia đình.

Nhật Kim Anh, Võ Hạ Trâm và Bảo Yến Rosie (từ trái sang) khi đi tu tập tại Lâm Đồng.

Võ Hạ Trâm cho biết tu tập giúp cô tìm lại sự tĩnh tại giữa lịch biểu diễn dày đặc và trách nhiệm gia đình. Do thường đi diễn xa, cô sắp xếp người phụ giúp chăm sóc nhà cửa để hai con không bị ảnh hưởng khi mẹ vắng nhà. Với cô, hạnh phúc là biết cân bằng giữa việc ra ngoài kiếm tiền và hướng vào bên trong để nuôi dưỡng năng lượng tích cực, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Những ngày tu tập, khi tạm tách khỏi mọi áp lực, giúp cô có thêm sức mạnh nội tại để đối diện khó khăn và giải quyết mọi việc một cách ôn hòa.

Các nghệ sĩ bên bố Võ Hạ Trâm và các hòa thượng của chùa Di Lặc (TP HCM) khi tham gia chuyến cộng tu.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990 tại TP HCM, từng giành giải tại các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông năm 2005, Tiếng hát Chú ve con năm 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 và Gương mặt thân quen năm 2016. Cô kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary năm 2019, đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2021 và có thêm con trai vào năm 2024.

Ảnh: Facebook Nhat Kim Anh