Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm 'gây thương nhớ' với áo dài trắng

Xuất hiện trong tà áo dài trắng tại chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố mang lên Bác sáng 2/7, Mỹ Tâm được nhiều khán giả khen vẻ đẹp trong trẻo "gây thương nhớ", gần như không khác thời mới vào nghề. Nữ ca sĩ cho biết đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lập nghiệp ở thành phố.

Hoa hậu Phương Lê diện đồ vest phong cách nữ tổng tài, phối cùng túi hiệu khi dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập TP HCM.

Kỳ Duyên diện váy dịu dàng, nữ tính đi hẹn hò.

'Gái một con' Vũ Thu Hoài lên đồ gợi cảm đi chơi cùng bạn bè.

Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi, được nhiều khán giả khen không có dấu hiệu sinh nở dù đã là mẹ ba con.

Vợ chồng á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An mặc đồng điệu đi tập thể thao.

'Mẹ bầu' Thúy Diễm nhớ kỷ niệm lên đồ lộng lẫy, tung tăng khoe sắc ở DANAFF 2025.

Vợ chồng đại gia Minh Nhựa đưa các con đi du lịch Mỹ.

Saka Trương Tuyền, bạn gái Hồ Việt Trung, khoe khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ đầy tháng của con gái chung.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh - Huỳnh Hồng Loan thân thiết ở hậu trường phim "Nợ đời vay trả".