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Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm 'gây thương nhớ' với áo dài trắng

Sự kiện: Mỹ Tâm

Ca sĩ Mỹ Tâm nhận nhiều lời khen từ khán giả khi diện áo dài trắng tôn vẻ đẹp giản dị tại sự kiện mới đây; đại gia Minh Nhựa đưa vợ con đi Mỹ du lịch.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 1

Xuất hiện trong tà áo dài trắng tại chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố mang lên Bác sáng 2/7, Mỹ Tâm được nhiều khán giả khen vẻ đẹp trong trẻo "gây thương nhớ", gần như không khác thời mới vào nghề. Nữ ca sĩ cho biết đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lập nghiệp ở thành phố.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 2

Hoa hậu Phương Lê diện đồ vest phong cách nữ tổng tài, phối cùng túi hiệu khi dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập TP HCM.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 3

Kỳ Duyên diện váy dịu dàng, nữ tính đi hẹn hò.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 4

'Gái một con' Vũ Thu Hoài lên đồ gợi cảm đi chơi cùng bạn bè.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 5

Thủy Anh, bà xã ca sĩ Đăng Khôi, được nhiều khán giả khen không có dấu hiệu sinh nở dù đã là mẹ ba con.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 6

Vợ chồng á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An mặc đồng điệu đi tập thể thao.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 7

'Mẹ bầu' Thúy Diễm nhớ kỷ niệm lên đồ lộng lẫy, tung tăng khoe sắc ở DANAFF 2025.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 8

Vợ chồng đại gia Minh Nhựa đưa các con đi du lịch Mỹ.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 9

Saka Trương Tuyền, bạn gái Hồ Việt Trung, khoe khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ đầy tháng của con gái chung.

Ảnh sao 3/7: Mỹ Tâm &#39;gây thương nhớ&#39; với áo dài trắng - 10

Nguyễn Quốc Trường Thịnh - Huỳnh Hồng Loan thân thiết ở hậu trường phim "Nợ đời vay trả".

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/07/2026 23:13 PM (GMT+7)
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