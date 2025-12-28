Ảnh sao 28/12: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim tình tứ bên chồng thiếu gia

Người mẫu Hà Anh selfie với mẹ chồng khi gia đình cô đón Giáng sinh và năm mới tại London.

Rich kid Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - và ông xã diện trang phục đồng điệu, nhìn nhau âu yếm khi dự tiệc. Chồng cô là Phan Hoàng - con trai út của doanh nhân Phan Quang Chất, em trai thiếu gia Phan Thành.

Ca sĩ Minh Hằng mặc quần shorts siêu ngắn tôn chân thon trên bãi biển.

MC Phan Tô Ny chú thích khoảnh khắc bên bà xã Lê Âu Ngân Anh: "Lần đầu ghé thăm chỗ chồng làm việc nên có chút e thẹn".

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã hoa hậu H'Hen Niê - khoe hình bế con gái: "Chấp mùa đông Hà Nội vì đã có em gấu bông siêu đáng yêu, ấm áp này".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện đầm sexy mừng sinh nhật tuổi 30.

Ca sĩ Quốc Thiên mong tăng thêm 2 kg mà vẫn giữ được thân hình 6 múi.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang (trái) - chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - ghi lại kỷ niệm bên mẹ và anh trai ở Bhutan.

Diễn viên Quốc Trường được khen bảnh bao khi lên đồ đi làm.

Vợ chồng diễn viên Kha Ly - Thanh Duy nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.