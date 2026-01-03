Con gái tài tử Tommy Lee Jones đột tử trong khách sạn

Tommy Lee Jones và con gái Victoria Jones. Ảnh: FilmMagic

Một người phát ngôn của sở cứu hỏa cho biết các nhân viên y tế đã có mặt tại khách sạn Fairmont khoảng 3h sáng ngày 1/1 sau khi nhận được cuộc gọi báo về một trường hợp cấp cứu y tế. Tại hiện trường, Victoria Jones được phát hiện trong tình trạng không còn phản ứng và được tuyên bố đã tử vong.

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Sở Cảnh sát San Francisco và Văn phòng Giám định Y khoa để tiếp tục điều tra. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định. Theo TMZ, cuộc gọi báo cho cảnh sát ban đầu được ghi nhận là nghi liên quan đến sốc thuốc. Gia đình Tommy Lee Jones hiện chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về sự mất mát này.

Victoria Jones sinh năm 1991, là con gái của tài tử Tommy Lee Jones và người vợ thứ hai, Kimberlea Cloughley. Khi còn nhỏ, cô từng theo đuổi nghiệp diễn xuất và xuất hiện cùng cha trong bộ phim Men in Black II. Năm 2003, Victoria góp mặt trong một tập của series truyền hình tuổi teen nổi tiếng One Tree Hill. Đến năm 2005, cô tiếp tục tham gia bộ phim The Three Burials of Melquiades Estrada do chính Tommy Lee Jones đạo diễn.

Sau đó, Victoria rời xa sự nghiệp diễn xuất, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện để ủng hộ cha tại các sự kiện và lễ trao giải lớn.

Victoria Jones ngày nhỏ bên bố. Ảnh: TMZ

Tommy Lee Jones kết hôn với Kimberlea Cloughley từ năm 1981 đến năm 1996. Ngoài Victoria, họ còn có một con trai là Austin Jones, 43 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Năm 2001, nam diễn viên kết hôn với người vợ thứ ba, Dawn Laurel-Jones.

Tommy Lee Jones sinh năm 1946 tại Texas, là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của Hollywood. Ông được biết đến với phong cách diễn xuất lạnh lùng, mạnh mẽ và giàu chiều sâu. Tài tử từng giành giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim The Fugitive (1993), đồng thời nhận thêm hai đề cử Oscar với JFK (1991) và In the Valley of Elah (2007). Ông ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Men in Black, No Country for Old Men, Batman Forever và Captain America: The First Avenger.